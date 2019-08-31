Фильм о Мэрилин Монро: объявлен каст байопика

Новости культуры:Netflix представил актерский состав биографического фильма о Мэрилин Монро.

Сервис Netflix обнародовал актерский состав биографического фильма о жизни Мэрилин Монро, который будет называться "Блондинка" (Blonde).

Как сообщает The Hollywood Reporter, главную роль исполнит Ана де Армас ("Бегущий по лезвию 2049", "Кто там").

Лауреат "Оскара" Эдриан Броуди сыграет первого мужа Монро, драматурга Артура Миллера. В образе еще одного супруга, Джо ДиМаджио, появится Бобби Каннавале.

Также в картине будут сниматься Джулианна Николсон, Каспар Филлипсон, Лили Фишер, Тоби Хасс, Сара Пэкстон и др.

Режиссером и сценаристом нового проекта выступит Эндрю Доминик, известный по фильму "Ограбление казино".

"Блондинка" основана на одноименном романе Джойс Кэрролл Оутс и опишет жизнь Монро (Нормы Джин Мортенсон), полной успехов в киноиндустрии, глубоких разочарований и психологических травм. Фильм не будет традиционным байопиком и достоверным изложением биографии Монро.

Премьера фильма состоится на Netflix в 2020 году.