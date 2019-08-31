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"Зверополис" 2: Disney начала роботу над продолжением мультфильма
"Зверополис" 2: Disney начала роботу над продолжением мультфильма

"Зверополис" 2: Disney начала роботу над продолжением мультфильма

"Зверополис" 2: Disney начала роботу над продолжением мультфильма
11:39 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter

Новости культуры:Киностудия Disney работает над второй частью мультфильма "Зверополис".

Главных героев вновь озвучат Дженнифер Гудвин и Джейсон Бейтман.

Подробности сюжета "Зверополиса 2", а также имя режиссера не раскрываются.

Действие первого мультфильма происходило в в Зверополисе — современном городе, населенном самыми разными животными, от огромных слонов до крошечных мышек. Зверополис разделен на районы, полностью повторяющие естественную среду обитания разных жителей — здесь есть и элитный район Площадь Сахары и неприветливый Тундратаун. В этом городе появляется новый офицер полиции, жизнерадостная зайчиха Джуди Хоппс, которая с первых дней работы понимает, как сложно быть маленькой и пушистой среди больших и сильных полицейских. Джуди хватается за первую же возможность проявить себя, несмотря на то, что ее партнером будет болтливый хитрый лис Ник Уайлд. Вдвоем им предстоит раскрыть сложное дело, от которого будет зависеть судьба всех обитателей Зверополиса.

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Премьера "Зверополиса" Байрона Ховарда, Рича Мура и Джареда Буша состоялась в феврале 2016 года. Мультфильм собрал в мировом прокате более миллиарда долларов и получил премию "Оскар" как лучшая полнометражная анимационная работа.

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Дисней, Мультфильм, Зверополис, Зверополис 2.
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