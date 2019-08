Эмма Стоун и далматинцы: первый кадр предстоящей премьеры

Это приквел картины "101 далматинец", который расскажет о молодости злобной любительницы меховых изделий Стервеллы Де Виль. Главную роль исполнит Эмма Стоун.

Действие картины развернется в 1970-х годах. Помимо Эммы Стоун, в "Круэлле" сыграют Эмма Томпсон ("Люди в черном: Интернэшнл"), Пол Уолтер Хаузер ("Черный клановец") и Джоэль Фрай ("Приключения Паддингтона 2").

Режиссером станет Крэйг Гиллеспи ("Тоня против всех"). Сценарий Келли Марсел ("Спасти мистера Бэнкса") переделал Тони МакНамара ("Фаворитка").

First Look at Emma Stone as Cruella: https://t.co/jUaXTEL7jk pic.twitter.com/COEAFgfuda

— Oh My Disney (@OhMyDisney) August 24, 2019