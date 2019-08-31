Скачать
Суббота, 31.08.2019
В Варшаве прошла церемония встречи Зеленского и Дуды (Видео)
В Варшаве прошла церемония встречи Зеленского и Дуды (Видео)
Разумков поделился впечатлениями от первого рабочего дня ВР
Разумков поделился впечатлениями от первого рабочего дня ВР
Ломаченко - Кэмпбелл: когда и где смотреть бой
Ломаченко - Кэмпбелл: когда и где смотреть бой
"Зверополис" 2: Disney начала роботу над продолжением мультфильма
"Зверополис" 2: Disney начала роботу над продолжением мультфильма

Звезда "Волчонка" сыграет в фантастическом триллере

Звезда "Волчонка" сыграет в фантастическом триллере
14:11 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter

Новости культуры:После блокбастера "Бегущий в лабиринте" в фильмографии 28-летнего Дилана О’Брайена намечается еще один крупный проект.

И вновь в сотрудничестве с Марком Уолбергом, с которым тот работал над боевиком "Глубоководный горизонт".

По данным западных изданий, О’Брайен присоединился к актерскому составу фантастического триллера "Бесконечность" (Infinite). Компанию звезде "Волчонка" составит 48-летний Марк Уолберг. Отметим, что изначально на главную роль был утвержден звезда "Мстителей" Крис Эванс, однако актер выбыл из проекта по невыясненным причинам.

В актерском составе также числится звезда популярной картины "Kingsman: Секретная служба" Софи Куксон. Режиссировать проект будет постановщик "Тренировочного дня" Антуан Фукуа.

 Фильм о Мэрилин Монро: объявлен каст байопика

"Бесконечность" — это экранизация романа Д. Эрика Мэйкранца "Досье реинкарнациониста". Сюжет повествует о герое по имени Эван Майклс, чьи яркие сны оказываются воспоминаниями о двух его прошлых жизнях. В поисках ответов он сталкивается с тайным обществом под названием "Когномина", члены которого обладают такими же способностями и используют их для того, чтобы влиять на развитие человечества.

Премьера "Бесконечности" состоится 6 августа 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Актер, Дилан О’Брайен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Весомые причины чаще есть помидоры
02 Гриневич передала новому министру образования и науки "переходные книги"
03 Луценко в последний рабочий день забрал у Горбатюка 20 дел
04 Бывший соперник Ломаченко: Украинец нокаутирует Кэмпбелла в седьмом раунде
05 Президент планирует лишать нардепов мандата за кнопкодавство и прогулы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Тепло не хочет отпускать: прогноз погоды на последний день лета
Прогноз погоды на последний день лета
&quot;Мы просто поговорили&quot;: Коломойский - о встрече с Порошенко
Коломойский - о встрече с Порошенко
Зеленский предлагает внести изменения в работу НАПК
Зеленский предлагает внести изменения в работу НАПК
Одна из самых редких летучих мышей в мире обнаружена на Кубе
Одна из самых редких летучих мышей в мире обнаружена на Кубе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь