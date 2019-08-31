Звезда "Волчонка" сыграет в фантастическом триллере

Новости культуры:После блокбастера "Бегущий в лабиринте" в фильмографии 28-летнего Дилана О’Брайена намечается еще один крупный проект.

И вновь в сотрудничестве с Марком Уолбергом, с которым тот работал над боевиком "Глубоководный горизонт".

По данным западных изданий, О’Брайен присоединился к актерскому составу фантастического триллера "Бесконечность" (Infinite). Компанию звезде "Волчонка" составит 48-летний Марк Уолберг. Отметим, что изначально на главную роль был утвержден звезда "Мстителей" Крис Эванс, однако актер выбыл из проекта по невыясненным причинам.

В актерском составе также числится звезда популярной картины "Kingsman: Секретная служба" Софи Куксон. Режиссировать проект будет постановщик "Тренировочного дня" Антуан Фукуа.

"Бесконечность" — это экранизация романа Д. Эрика Мэйкранца "Досье реинкарнациониста". Сюжет повествует о герое по имени Эван Майклс, чьи яркие сны оказываются воспоминаниями о двух его прошлых жизнях. В поисках ответов он сталкивается с тайным обществом под названием "Когномина", члены которого обладают такими же способностями и используют их для того, чтобы влиять на развитие человечества.

Премьера "Бесконечности" состоится 6 августа 2020 года.