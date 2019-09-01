Фелисити Джонс и Эдди Редмэйн в новом совместном проекте "Аэронавты": постер и трейлер (Фото, Видео)

Новости культуры:Amazon опубликовал первый трейлер и постер фильма "Аэронавты", главные роли в котором исполнили Фелисити Джонс и Эдди Редмэйн.

В картине рассказывается история первых воздухоплавателей, британского ученого-метеоролога Джеймса Глэйшира и пилота аэростата, молодой вдовы Амелии Рен. В 1862 году они отправились путешествовать на воздушном шаре с целью исследовать верхние слои атмосферы. По пути они столкнулись с массой трудностей и вели отчаянную борьбу за выживание.

Режиссером картины выступил Том Харпер. Сценарий написал Харпер совместно с Джеком Торном.

Премьера фильма состоится на кинофестивале в Торонто, на Amazon Prime Video лента появится 20 декабря.

Напомним, британские актеры уже ранее принимали участие в съемках автобиографичного фильма "Вселенная Стивена Хокинга". Фильм рассказывает о жизни и научных достижениях физика-теоретика Стивена Хокинга и Джейн Уайлд, его супруги.