На фестивале LINOLEUM покажут фильм о Давиде Черкасском

Новости культуры:Международный фестиваль актуальной анимации и медиа-искусства LINOLEUM стартует 4 сентября и продлится до 8 сентября.

Допремьерный показ документального фильма Сергея Волкова о мультипликаторе Давиде Черкасском состоится 5 сентября на Международном фестивале актуальной анимации и медиаискусства LINOLEUM.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"Показ фильма "Звезда Давида Черкасского", посвященного светлой памяти легендарного кинорежиссера-мультипликатора, народного артиста Украины, состоится 5 сентября в 18:00 в кинотеатре "Жовтень". Это яркий фильм-портрет о жизни и творчестве Давида Яновича - многогранной личности, человеке, который всю жизнь делился своей радостью с окружающим миром", - говорится в пресс-релизе.

Как отмечается, кинопроект режиссера и автора сценария Сергея Волкова с рабочим названием "Давид - праздник длиною в жизнь" стал одним из победителей десятого конкурсного отбора Госкино.

Над лентой работали ближайшие друзья и соавторы Давида Яновича, которые были в его команде много лет: художник Радна Сахалтуев, актеры Виктор Андриенко и Валерий Чигляев, автор песен Аркадий Гарцман, композитор Владимир Быстряков, жена и художник-мультипликатор Наталья Марченкова, а также Игорь Ковалев, Юрий Норштейн, Лариса Малюкова.

Фильм содержит фрагменты оригинальных мультфильмов, фотографии, рисунки, эскизы и кинохронику разных лет.