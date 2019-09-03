Украина представит три фильма на Международном кинофестивале в Торонто

Новости культуры:44-й Международный кинофестиваль в Торонто откроется 5 и продлится до 15 сентября.

На кинорынке уже традиционно будет работать Украинский стенд, который познакомит посетителей с возможностями кинопроизводства в Украине, сообщает пресс-служба Госкино.

"В секции Contemporary World Cinema покажут антиутопию "Атлантида" Валентина Васяновича. Лента рассказывает о предстоящем возвращении оккупированного Донбасса в состав Украины; о судоргах перед окончательным разрушением мифа индустриального Донбасса: на уровне промышленного ландшафта и прежде всего - в человеческом измерении", - говорится в сообщении.

В программу Special Presentation отобрана драма "Окрашенный птенец" Вацлава Маргоула. Фильм создавался в совместном производстве Украины, Чехии, Польши и Словакии. Экранизация одноименного романа Ежи Косинского рассказывает о трагедии Холокоста и мальчика, который пытается выжить после смерти родных. Роли в фильме исполнили звезды мирового кино Стеллан Скашгорд, Удо Кир и Харви Кейтель.

Как отмечается, обе эти ленты созданы при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

В рамках короткометражной программы Short Cuts покажут драму "Анна" Декеля Беренсона. Созданный в копродукции Украины, Израиля и Великобритании, фильм израильского режиссера рассказывает историю одинокой матери среднего возраста, которая живет на охваченном войной востоке Украины и отчаянно жаждет перемен.

Подробная программа на сайте Украинского стенда в Торонто.

Как напомнили в Госкино, недавно между Кабинетом министров Украины и Правительством Канады было подписано соглашение о совместном производстве аудиовизуальных произведений. Оно позволит создавать кино в официальной копродукции и облегчит процесс совместного кинопроизводства.

Обсудить конкретные шаги реализации соглашения и найти партнеров для дальнейшего сотрудничества можно будет также на традиционном украинском деловом завтраке, который организуется Госкино совместно с Благотворительным фондом Игоря Янковского во время работы фестиваля.

С 30 августа по 1 сентября в Торонто в третий раз прошел фестиваль Дни украинского кино, в рамках которого состоялись канадские премьеры специальной подборки украинских фильмов.