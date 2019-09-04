Названы победители конкурса короткометражек "Однажды в Одессе" (Видео)

Новости культуры:Торжественная церемония награждения победителей конкурса игровых короткометражных фильмов "Однажды в Одессе" состоялась 3 сентября в кинотеатре "Родина".

Жюри конкурса короткометражных игровых фильмов "Однажды в Одессе" подвело итоги и провело церемонию награждения победителей.

Первое место члены жюри присудили создателям картин "Маячник" и "Movie up".

"Для участия в конкурсе было подано 40 заявок. Большинство участников - очень талантливые люди, которым я рекомендую продолжать снимать кино", - отметила на торжественной церемонии президент Международной ассоциации поддержки и развития украинской культуры Галина Сулима.

Призы и премию в размере 250 тысяч гривень за первое место в конкурсе вручены авторам фильмов "Маячник" (режиссер Надежда Шмелева) и "Movie up" (режиссер Сергей Рахманин).

Второе место и премию поделили создатели картин "Спасибо" (режиссер Дзен Евстигнейкин) и "Ума палата" (режиссер Александр Таран), а третье - короткометражки "Вера" (режиссер Олег Мороз) и "1919" (режиссер Ольга Коновалова).