Третий фестиваль "Киевская неделя критики" объявил кураторов

Новости культуры:На открытии фестиваля в кинотеатре "Жовтень" состоится церемония награждения ежегодной национальной премии кинокритиков "Киноколо".

"Киевская неделя критики", который будет проходить 24 - 30 октября, представил нынешний постер и критиков-кураторов.

Об этом сообщает кинокомпания "Артхаус Трафик".

"Центром композиции постера стал фестивальный центр - столичный кинотеатр "Жовтень", в котором третий год подряд проходят все показы Киевской недели критики", - говорится в пресс-релизе.

Как комментирует постер дизайнер Иван Губенко: "Выполненное в стиле конструктивизма, здание "Жовтня" напоминает о простой и амбициозной концепции фестиваля - определить векторы, по которым развивается кинематограф".

Кураторами программы фестиваля являются украинские кинокритики: редактор раздела "Культура" LB.ua и соучредитель Союза кинокритиков Украины Дарья Бадьер, режиссер и основатель Cineticle Станислав Битюцкий и кинокритик, автор LB.ua, "Фокус" и "DTF MAGAZINE" Сергей Ксаверов. В этом году к ним присоединилась кинокритик, радиоведущая и выпускающий редактор Vertigo Анна Дацюк.

Каждая лента в программе фестиваля будет представлена кураторами. После показов зрителей ждет обсуждение фильма с кинокритиком. В рамках фестиваля также запланирована программа дискуссионных встреч.

Продажа фестивальных абонементовпо стартовой цене и объявление части фестивальной программы запланированы на сентябрь.

Организатор фестиваля - компания "Артхаус Трафик" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.