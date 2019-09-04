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Среда, 04.09.2019
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В Сети появился новый трейлер с Лопес и Cardi B в главных ролях (Видео)

В Сети появился новый трейлер с Лопес и Cardi B в главных ролях (Видео)
14:37 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Премьера киноленты запланирована на 12 сентября 2019 года.

Тысячи киноманов в ожидании нового голливудского фильма Лорин Скафарии – "Стриптизерши" (Hustlers). Немалое внимание привлекли не только пикантные кадры и незаурядная история танцовщиц, но и актерский состав, ведь главные роли в фильме исполнили Дженнифер Лопес и Cardi B.

Как ранее анонсировали авторы проекта, 17 июля состоялась презентация дебютного трейлера фильма "Стриптизерши". Несколькоминутный ролик, опубликованный в YouTube, всего за несколько часов просмотрели более 230 тысяч человек. В то же время в первый день августа в сети появился тизер с украинским дубляжом, который тоже привлек внимание отечественных киноманов. А 3 августа интернет покорил новый трейлер с эротическими кадрами.

По сюжету, танцовщицы в ночных клубах были разочарованы системой распределения заработанных ими средств. Поэтому зажигательные красавицы решили несколько изменить жизнь, введя прибыльную мошенническую схему. Эффектные стриптизерши устраивали богачам с Уолл-Стрит незабываемый отдых с танцами и выпивкой. Во время развлечений женщины подсыпали жертвам наркотики и опустошали их кошельки и кредитные карточки. 

Дженнифер Лопес сыграла организатора аферы. Согласно опубликованному трейлеру, именно она обучала новых стриптизерш танцам и подала идею, как разбогатеть. 

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Известно, что фильм "Стриптизерши" основан на реальных событиях. Схему грабежа описала журналистка Джессика Пресслер, которая после публикации статьи стала знаменитой. По ее данным, женщины действительно отдыхали с богачами и обворовывали их до последней копейки. Стриптизерши обогащались с 2008 до 2014 года, а суммы за одну аферу достигали 135 тысяч долларов.

Главные роли в фильме исполнили Дженнифер Лопес, Констанс Ву, Лили Рейнхарт, Джулия Стайлз, Мадлен Брюэр, Кеке Палмер и рэперка Cardi B. 

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Фильмы, Кино, Лопес, Трейлер, Сериалы, Стриптизерши, Hustler's.
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