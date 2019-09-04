СМИ: Питер Капальди и Пит Дэвидсон сыграют в "Отряде самоубийц 2"

Новости культуры:За сценарий и постановку кинокомикса отвечает Джеймс Ганн. Съемочный процесс начнется в конце сентября.

Подбор актерского состава в новый фильм Джеймса Ганна продолжается. По сообщениям издания Entertainment Weekly, к "Отряду самоубийц 2" присоединился бывший Повелитель времени Питер Капальди. Переговоры с Warner Bros. Также ведет экс-бойфренд Кейт Бекинсейл Пит Дэвидсон.

Журналистам не удалось выяснить, каких персонажей собираются сыграть Капальди и Дэвидсон, но ходят слухи, что звезда SNL рассматривается лишь на эпизодическую роль.

В случае, если Дэвидсона утвердят, то он с Капальди присоединится к основному актерскому составу, в который входят: Марго Робби (Харли Квинн), Виола Дэвис (Аманда Уолер), Джай Кортни (Капитан Бумеранг) и Джоэл Киннаман (Рик Флэг).

В "Отряде самоубийц 2" правительственный агент Аманда Уолер соберет новую команду суперзлодеев, которых под угрозой смерти отправит на секретные и опасные операции. По последним данным, среди новых персонажей в фильме появятся Человек-в-Горошек, Король Акул, Миротворец, Бронзовый Тигр и Крысолов.