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СМИ: Питер Капальди и Пит Дэвидсон сыграют в "Отряде самоубийц 2"

СМИ: Питер Капальди и Пит Дэвидсон сыграют в "Отряде самоубийц 2"
14:49 Сегодня Телеграф popcornnews.ru popcornnews.ru

Новости культуры:За сценарий и постановку кинокомикса отвечает Джеймс Ганн. Съемочный процесс начнется в конце сентября.

Подбор актерского состава в новый фильм Джеймса Ганна продолжается. По сообщениям издания Entertainment Weekly, к "Отряду самоубийц 2" присоединился бывший Повелитель времени Питер Капальди. Переговоры с Warner Bros. Также ведет экс-бойфренд Кейт Бекинсейл Пит Дэвидсон. 

Журналистам не удалось выяснить, каких персонажей собираются сыграть Капальди и Дэвидсон, но ходят слухи, что звезда SNL рассматривается лишь на эпизодическую роль. 

В случае, если Дэвидсона утвердят, то он с Капальди присоединится к основному актерскому составу, в который входят: Марго Робби (Харли Квинн), Виола Дэвис (Аманда Уолер), Джай Кортни (Капитан Бумеранг) и Джоэл Киннаман (Рик Флэг). 

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В "Отряде самоубийц 2" правительственный агент Аманда Уолер соберет новую команду суперзлодеев, которых под угрозой смерти отправит на секретные и опасные операции. По последним данным, среди новых персонажей в фильме появятся Человек-в-Горошек, Король Акул, Миротворец, Бронзовый Тигр и Крысолов.

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Фильмы, Кино, Актеры, Питер Капальди, Пит Дэвидсон, Отряде самоубийц 2, Джеймса Ганна.
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