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"Это должна быть серия из трех фильмов": продюсер "Терминатора" планирует трилогию

"Это должна быть серия из трех фильмов": продюсер "Терминатора" планирует трилогию
13:55 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Джеймс Кэмерон намерен сделать трилогию из шестой части "Терминатора".

Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон планирует сделать из шестой части "Терминатора", новый трейлер которой вышел на днях, трилогию. Об этом он рассказал в изданию Deadline.

По его словам, такой проект может быть реализован при условии, что "Терминатор: Темная судьба" (Terminator: Dark Fate, Термінатор: Фатум) станет кассовым.

"Если соберем достаточно денег, то будем точно знать, в каком направлении двигаться с последующими фильмам", — заявил Кэмерон.

Отметим, что новый фильм станет продолжением картины "Терминатор 2: Судный день" (1991). Кэмерон добавил, что возможность возродить "Терминатора" и снять продолжение, обойдя несколько частей, была дана только с согласия главы студии Skydance Дэвида Эллисона.

"Это была довольно нестандартная ситуация, так как в создании трех фильмов я не участвовал, но когда я поговорил с ним, то понял: ему нравится идея вернуться к основам, сделать продолжение второго "Терминатора". Идея была интригующей", - сказал Кэмерон.

Он также отметил, что только на проработку сюжета, который бы смог понравиться актрисе Линде Хэмилтон (Саре Коннор), ушло несколько недель.

"Когда мы более-менее разобрались, то поняли, что это должна быть серия из трех фильмов", — добавил режиссер.

Официально: Эдвард Ферлонг появится в шестом "Терминаторе"

Напомним, режиссером картины выступил Тим Миллер, создатель первой части "Дэдпула". В главных ролях задействованы звезды предыдущих частей Линда Хэмилтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (Т-800). К ним также присоединились новые актеры: Маккензи Дэвис, Наталья Рейс, Гэбриэл Луна и Диего Бонета.

Мировая премьера состоится 1 ноября 2019 года.

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Кино, Фильм, Терминатор, Трилогия.
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