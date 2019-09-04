Кристоф Вальц и Лиам Хемсворт снимутся в сериале-триллере

Новости культуры:Кристоф Вальц и Лиам Хемсворт снимутся в триллере для новой платформы Quibi.

Кристоф Вальц и Лиам Хемсворт сыграют в сериале-триллере для новой мобильной платформы Quibi, запуск которой запланирован на апрель 2020 года.

Как сообщает Variety, Хемсворт сыграет смертельно больного человека, который отчаянно пытается обеспечить всем необходимым свою беременную жену и соглашается на участие в опасной игре, где оказывается не охотником, а добычей.

Вальцу досталась роль героя по имени Майлз Селлерс.

Автором пока безымянного проекта является Ник Сантора ("Побег"), он же выступит исполнительным продюсером вместе с режиссером Филом Абрахамом ("Во все тяжкие").

О дате выхода нового проекта не сообщается.