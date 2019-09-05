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Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение
13:57 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: pinterest.com

Новости культуры:Долгожданное продолжение романа-антиутопии "Рассказ служанки" 1985 года выходит 10 сентября.

Новый роман Маргарет Этвуд "Заветы", продолжающий культовую историю "Рассказ служанки", будет экранизирован Hulu. Шоураннер удостоенного "Эмми" сериала Брюс Миллер рассказал изданию TIME, что сейчас решает, как лучше всего подойти к новому материалу: сделать его новым сезоном "Рассказа служанки", или представить как отдельное шоу.

Новая книга прыгнет вперед во времени примерно на 15 лет после неоднозначного окончания, в котором главная героиня Фредова садится в фургон, увозящий ее в неизвестность.

Первый сезон сериала Hulu, премьера которого состоялась в апреле 2017 года, тесно связан со многими основными сюжетными поворотами оригинального романа. Он заканчивается тем же изображением Фредовой, стоящей перед лицом неизвестного будущего. Но поскольку показ продолжился (Hulu продлил сериал на 4 сезона), авторам пришлось развить повествование за пределы оригинальной истории Этвуд.

Роман "Заветы" поможет создателям решить проблемы. История в книге рассказана не от лица Фредовой, а с точки зрения трех других героинь, связанных с Гилеадом: молодой женщины, выросшей в деспотическом обществе; канадской девушки-подростка, узнавшей, что она там родилась; и Тетки Лидии, главного антагониста как в оригинальном романе, так и в сериале.

В третьем сезоне "Рассказа служанки" Лидия наконец-то получила предысторию, которая показала, как она боролась с романтическим неприятием и стыдом в своей жизни до того, как режим вступил во власть. Новая книга еще глубже погружается в ее сознание, пишет TIME.

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Этвуд, которая начала писать "Заветы" до премьеры сериала, тесно сотрудничала с Миллером и его командой в каждом сезоне, консультируя по сюжетным решениям, подробностям о Гилеаде и таким аспектам, как имена персонажей. Во время недавнего интервью писательница вспомнила, как поделилась с шоураннером замечанием, узнав, что Лидия будет зарезана мстительной служанкой.

"Вы абсолютно не можете убить Тетку Лидию, или я положу вашу голову на блюдо", - предупредила она.

Сериал "Рассказ служанки" получил широкую известность и до настоящего времени выиграл 11 "Эмми". Но отзывы о последнем сезоне были неоднозначными: некоторые критики и зрители пожаловались, что постоянные страдания их утомили.

Брюс Миллер с нетерпением ждет выхода "Заветов", поскольку его сотрудники еще не прочитали тщательно охраняемую книгу. Он хочет услышать, какие детали его команда находит наиболее убедительными и как они могут включить их в шоу.

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Фильмы, Литература, Кино, Сериалы, Маргарет Этвуд, Рассказ служанки, Сериал "Рассказ служанки".
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