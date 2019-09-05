Прогулка, обернувшаясь в настоящий кошмар: первый тизер хоррора "Гретель и Гензель" (Видео)

В сети появился первый тизер-трейлер фэнтезийного хоррора Оза Перкинса "Гретель и Гензель", снятого по сказке братьев Гримм.
В главных ролях задействована звезда хоррора "Оно" София Лиллис, а также актеры Сэмми Лики, Элис Крайдж.
По сюжету главная героиня Гретель (София Лиллис) отправляется вместе со своим младшим братом Гензелем (Сэмми Лики) в опасное путешествие по темному лесу в поисках пищи.
Герои попадают в гости к таинственной пожилой женщине (Элис Крайдж), которая оказывается ведьмой. Прогулка оборачивается настоящим кошмаром, поскольку им придется вступить в неравную схватку с ужасающим злом.