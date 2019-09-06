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Сценаристы назвали любимую сцену финального сезона "Игры престолов" (Видео)

Сценаристы назвали любимую сцену финального сезона "Игры престолов" (Видео)
11:03 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Шоураннеры назвали сцену, которая, по их мнению, удалась на славу. Примечательно, что работали над ней другие люди.

Не так давно Дэвиду Бениоффу и Дэну Уайссу пришлось объяснить, каким образом в кадре одного из эпизодов "Игры престолов" оказался кофейный стаканчик из Starbucks.

В интервью Star Channel сценаристы признали своей любимой сценой момент посвящения Бриенны Тарт в серии "Рыцарь Семи Королевств".

Бриенна всегда была одним из наших любимых персонажей. Момент ее посвящения в рыцари Джейми Ланнистером просто потрясающий. Чего только стоит лицо Гвендолин Кристи. Я пересматривал эту сцену, пожалуй, 400 раз, и ни разу она не оставила меня равнодушным. Я даже немного прослезился, так что я люблю этот момент, — признался Бениофф. 

Забавно, но написал этот эпизод Брайан Когман, а поставил Дэвид Наттер. Для Когмана "Рыцарь Семи Королевств" был одиннадцатой по счету созданной им серией для "Игры престолов". В интервью сценарист отметил, что хотел воздать Бриенне должное.

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Мы хотели удивить публику. Это была не высокопарная церемония на скале во время заката, и даже герои в том зале поначалу приняли все за шутку. Однако они быстро поняли, что все серьезно, что происходил монументальный момент, полный изящества и красоты посреди кошмара. Название серии отсылает зрителей как к Бриенне, так и к Джейми, — рассказал Когман.

Для самой Гвендолин Кристи эта сцена также является самой любимой:

Для нас обеих это было очень эмоционально, получить то, о чем она так мечтала, — признание.

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Фильмы, Кино, Сценарий, Игры престолов, Финальный сезон "Игры престолов".
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