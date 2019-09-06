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Камила Мендес показала съемочную площадку "Ривердейла"

Камила Мендес показала съемочную площадку "Ривердейла"
15:37 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Перед премьерой четвертого сезона "Ривердейла" Камила Мендес решила порадовать фанатов и в видеоролике для Vogue провела зрителей за кулисы.

Всем поклонникам тех или иных сериалов хотелось бы оказаться на съемочной площадке, на которой происходят забавные, страшные и знаменательные события шоу. 

25-летняя Камила Мендес пригласила издание Vogue провести с ней ее обычный рабочий день. Актриса показала, чем завтракает, в какой кофейне каждый раз берет кофе и где делает маникюр. Перевоплощение в Веронику Лодж началось с примерки под руководством художника по костюмам Ребекки Соренсен-Кьельструп и продолжилось в кресле гримера.

Иногда я учу свои реплики днем, иногда ночью накануне съемок. Все зависит от дня или сцены, в которой я участвую, — рассказала Мендес.

Когда Камила приступила к нанесению макияжа, в трейлер заглянул ее коллега и возлюбленный Чарльз Мелтон, с которым актриса недавно отпраздновала годовщину отношений. Уже в готовом образе она отправилась на съемочную площадку и показала зрителям кафе Pop's, в котором часто собираются ее экранные друзья.

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Здесь я провожу 95% своего рабочего времени. Для нас всех это место сродни второму дому, мы постоянно болтаемся тут и пытаемся друг друга рассмешить, — поведала звезда.

Она также показала столик, который режиссеры всегда выбирают для совместных съемок, и студенческую гостиную, которую признала самой сложной для съемок локацией.

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Фильмы, Кино, Знаменитости, Актриса, Кулисы, Закулисья, Съемки фильмов, Ривердэйл, Камила Мендес.
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