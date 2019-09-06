Джастин Тимберлейк возвращается на экраны

Новости культуры:Джастин Тимберлейк сыграет футболиста в драме "Палмер".

Американский певец и актер Джастин Тимберлейк после двухлетнего перерыва снова вернется на экраны.

Как сообщает Deadline, артист сыграет главную роль в драме "Палмер" (Palmer), съемки которой начнутся этой осенью.

Картина расскажет об Эдди Палмере, который был в школе звездой футбола. Он возвращается в родной город после тюремного заключения и сталкивается со сложностями, связанными с его прошлым. Кроме того, на его попечении оказывается мальчик, брошенный матерью.

Напомним, Джастин Тимберлейк за годы карьеры снялся в около 20 картинах. Среди них — "Социальная сеть", "Очень плохая училка", "Время" и другие. Последний фильм "Колесо чудес" с участием певца вышел в 2017 году.