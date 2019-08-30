Omega Celebrity Masters: Джастин Тимберлейк выиграл кубок на соревнованиях по гольфу

Новости шоу бизнеса:В Швейцарских Альпах состоялись ежегодные соревнования по гольфу Omega Celebrity Masters.

У соревновании приняли участие актеры - Джастин Тимберлейк, Майкл Пенья, Дэннис Куэйд и Энтони Маки.

Соревнования проходили на курорте Кран-Монтана. Джастина поддерживала его семья - жена Джессика Бил и сын Сайлас, который также периодически выходил на поле вместе с отцом.

В итоге Тимберлейк завоевал кубок соревнований за лучший счет в игре.

Уже много лет певец является фанатом гольфа.

Он регулярно принимает участие в различных чемпионатах, причем зачастую соревнуется с профессионалами и выигрывает у них призовые места.

Тимберлейк также с удовольствием посещает соревнования по гольфу как зритель, причем Джессика практически всегда его сопровождает.