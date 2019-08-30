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Omega Celebrity Masters: Джастин Тимберлейк выиграл кубок на соревнованиях по гольфу

Omega Celebrity Masters: Джастин Тимберлейк выиграл кубок на соревнованиях по гольфу
22:31 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:В Швейцарских Альпах состоялись ежегодные соревнования по гольфу Omega Celebrity Masters.

У соревновании приняли участие актеры - Джастин Тимберлейк, Майкл Пенья, Дэннис Куэйд и Энтони Маки.

Соревнования проходили на курорте Кран-Монтана. Джастина поддерживала его семья - жена Джессика Бил и сын Сайлас, который также периодически выходил на поле вместе с отцом.

В итоге Тимберлейк завоевал кубок соревнований за лучший счет в игре.

Уже много лет певец является фанатом гольфа.

 
 
 
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What a turnout we had for today’s Pro-Am! If you missed it, here’s the highlights #OEM2019 #GreatGolfTimes

Публикация от Omega European Masters (@omegaeuropeanmasters)

Он регулярно принимает участие в различных чемпионатах, причем зачастую соревнуется с профессионалами и выигрывает у них призовые места.

 
 
 
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#Repost @thesergiogarcia ・・・ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ In great company at the @omegaeuropeanmasters dinner. A lot of fun and always one of our favourite events to be a part of.

Публикация от Omega European Masters (@omegaeuropeanmasters)

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Тимберлейк также с удовольствием посещает соревнования по гольфу как зритель, причем Джессика практически всегда его сопровождает.

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Все по теме:

Джастин Тимберлейк, Гольф, Кубок, Соревнование, Omega Celebrity Masters.
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