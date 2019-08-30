"Я вернула долг матери": Марго Робби призналась, на что потратила свой первый гонорар

Новости шоу бизнеса:Звезды Голливуда не раз делились с публикой, на что уходили их первыми заработанные деньги.

Николь Кидман приобрела для родителей стиральную машину, Брэд Питт купил старинный стул, Рами Малек потратил первый гонорар на кофемашину. А вот звезда "Однажды… в Голливуде" Марго Робби рассказала изданию Vogue, что ее первые деньги за фильм ушли на оплату долга матери.

29-летняя Марго Робби предстала на четырех обложках австралийского Vogue и дала интервью своей маме Сари Кесслер. Звезда никогда не забывала, что именно мать оказала ей активную поддержку в стремлении стать актрисой и никогда не принимала ее помощь как должное. Даже свою первую зарплату она потратила, исходя из соображений долга.

"Я потратила те деньги, чтобы вернуть тебе долг, мама. Ты не помнишь? Я была вся в долгах к концу 12 класса. Я записала на бумаге все, что была тебе должна. Каждый раз, когда мне давали зарплату, я выплачивала долг. Тот листок сохранился, потому что было очень приятно осознавать, что я все вернула", - рассказала Сари Марго.

Отметим, что Кесслер, будучи матерью-одиночкой, приходилось много работать, чтобы обеспечивать своих детей. Несмотря на тяжелые обстоятельства, Сари поддержала дочь в желании стать актрисой, и Робби добилась немалых высот. В 2008 году она прославилась в Австралии, благодаря сериалу "Соседи", а в 2011 году начала прослушиваться на голливудские фильмы и шоу. Мировая слава пришла к Марго после премьеры фильма "Волк с Уолл-Стрит", а за картину "Тоня против всех" звезда была удостоена номинации на премию "Оскар".