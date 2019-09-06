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В Киеве стартовали съемки нового фильма
В Киеве стартовали съемки нового фильма

В Киеве стартовали съемки нового фильма

В Киеве стартовали съемки нового фильма
21:56 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: facebook.com

Новости культуры:В Киеве начались съемки экранизации книги Павла "Паштета" Белянского "Я работаю на кладбище".

Режиссером картины выступил Алексей Тараненко - это его дебют в полном метре.

Главные роли в фильме играют Виталий Салий, Виктория Городецкая, Анна Иванова, Виктор Жданов, Андрей Исаенко, Максим Донец.

Главный герой - Александр - имеет свою контору по изготовлению памятников. К нему обращаются за помощью по поводу тяжелой жизненной ситуации - смерти близкого человека. Так или иначе, кладбище проникает в жизнь главного героя и препятствует его счастливой жизни.

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Фильм "Я работаю на кладбище" выйдет в прокат в 2020 году.

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Кино, Фильм, Съемки, Украинский фильм, Я работаю на кладбище.
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