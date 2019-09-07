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"Не заслуживает": режиссеры "Мстителей" объяснили, почему решили не отдавать щит Капитана Америки Зимнему солдату

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"Не заслуживает": режиссеры "Мстителей" объяснили, почему решили не отдавать щит Капитана Америки Зимнему солдату
20:45 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Джо и Энтони Руссо продолжают комментировать свой блокбастер и раскрывают все новые спорные детали сценария.

"Мстители: Финал" в некоторых странах до сих пор не вышли из проката, а братья Руссо, снявшие блокбастер, до сих пор окончательно с ним не попрощались – и продолжают обсуждать грандиозное завершение первой десятилетки MCU. В частности, в новом интервью Джо и Энтони объяснили, почему Стив Роджерс, решив остаться в прошлом, передал щит Капитана Америки не Баки, как предполагали многие, а Сэму Уилсону / Соколу.

С того самого момента, как в "Первом Мстителе: Противостояние" Баки Барнс "примерил" щит Кэпа (пусть и всего на несколько секунд, а сцену из фильма потом вообще вырезали), поклонники персонажа не уставали прочить ему позицию следующего Капитана Америки. Но у братьев Руссо на счет того, кто больше достоин щита, оказалось другое мнение: "Больше всего нам нравилось исследовать этого персонажа потому, что у Баки очень глубокая, сложная предыстория, – объясняет Энтони Руссо. – Его разум поврежден. Таким, как он, уязвимым, очень мощное оружие не дают."

С братом согласен и Джо Руссо: "Сокол – замечательный персонаж, который определенно очень заслуживает щит." 

Баки в "Финале" остался без щита Кэпа, но Себастиан Стэн без работы не остался – его вместе с Энтони Маки мы увидим на стриминговом сервисе Disney+ в сериале о новых приключениях Сокола и Зимнего солдата осенью следующего, 2020 года.

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Ранее сообщалось, что "Форсаж: Хоббс и Шоу" обошел четвертых Мстителей. Боевик "Форсаж: Хоббс и Шоу" режиссера Дэвида Литча смог обойти один из многочисленных рекордов "Мстителей: Финала", ставшего самым кассовым фильмом в истории.

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Мстители, Капитан Америка, Сокол, Джо Руссо, Зимний Солдат, Энтони Руссо, Баки Барнс, Мстители: Финал.
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