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Умерла американская актриса Кэрол Линли (Фото)

Умерла американская актриса Кэрол Линли (Фото)
10:52 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости культуры:Американская актриса Кэрол Линли, снимавшаяся в оригинальном сериале "Ангелы Чарли", скончалась в Лос-Анджелесе 3 сентября.

Кэрол Линли скончалась в Лос-Анджелесе в возрасте 77 лет в результате сердечного приступа. Об этом в пятницу, 6 сентября рассказал ее друг, американский актер Трент Долан.

Карьера Кэрол Линли началась в 1958 года с фильма Свет в лесу, который произвела знаменитая во всем мире компания Disney. После этого актриса быстро обрела популярность на территории Америки.

Кэрол Линли известна по ролям в фильмах "Голубой деним", "Возвращение в Пейтон Плейс", "Под деревом любви", "Кардинал", "Исчезнувшая Банни Лейк", "Харлоу" и "Приключение "Посейдона", а также сериале "Остров фантазий".

Умерла актриса из "Отчаянных домохозяек"

Наиболее запоминающиеся работы Линли – это роль в бродвейской пьесе "Голубой деним" (Blue Denim), после которой она снялась в одноименной картине Филипа Данна. За это актриса номинировалась на премию "Золотой глобус".

Также Линли исполнила роль в картине "Приключение Посейдона". А песня "The Morning After" в ее исполнении получила "Оскар".

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Знаменитости, Актриса, Смерть актрисы, Альманах, Альманах-2019, Кэрол Линли.
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