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В Сети появился финальный трейлер фильма "Доктор Сон" по роману Стивена Кинга (Видео)

В Сети появился финальный трейлер фильма "Доктор Сон" по роману Стивена Кинга (Видео)
14:24 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: pinterest.com

Новости культуры:Режиссером фильма "Доктор Сон" стал Майк Фланаган, создавший популярный сериал "Призраки дома на холме" для Netflix.

Новая волна экранизаций Стивена Кинга продолжается, и уже 7 ноября 2019 года в прокат выходит мистический триллер "Доктор Сон" - сиквел культового романа "Сияние" и его одноименной киноадаптации Стэнли Кубрика. За два месяца до премьеры в сети появился финальный трейлер фильма с Эваном МакГрегором в главной роли.

Сюжет расскажет о повзрослевшем Дэнни Торренсе, который продолжает видеть призраков и помогает умирающим людям подготовиться к смерти благодаря силе своего "сияния". Однажды Дэнни встречает девочку, обладающую такими же мистическими способностями, и решает защитить ее от культа Истинный узел, члены которой охотятся на детей и поглощают их силу.

В трейлере мы видим, как Дэнни и его юная подопечная возвращаются в зловещий отель "Оверлук" в горах, а главный герой, помимо новых опасностей, сталкивается с призраками прошлого. 

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Известно, что Майк Фланаган попытался максимально точно воссоздать интерьер гостиницы, показанной в фильме Стенли Кубрика. Это коснулось даже фотографий на стене, рисунков на подушках и количества книг на полках.

В комментарии изданию IGN режиссер сказал, что рассматривает свой фильм не как продолжение "Сияния" Кубрика, а как его "потомка". Убеждать в этом пришлось и самого Стивена Кинга, который, как известно, ненавидел фильм Кубрика и называл его "большим красивым Кадиллаком, только без мотора".

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Фильмы, Кино, Стивен Кинг, Доктор Сон, Трейлер, Смотреть, Netflix.
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