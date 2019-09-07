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Сеть покоряет трейлер второй части мультсериала "Разочарование" (Видео)

Сеть покоряет трейлер второй части мультсериала "Разочарование" (Видео)
22:02 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Netflix выпустил трейлер второй части премьерного сезона мультсериала "Разочарование" от создателя "Симпсонов" Мэтта Грейнинга.

Напомним, премьера мультсериала "Разочарование" состоялась на стриминговой платформе Netflix 17 августа 2018 года. Шоу рассказывает о приключениях принцессы страны Мечтандии по имени Бин. Девушка бунтует против родителей, которые пытаются выдать ее замуж ради политического союза, и сбегает с собственной свадьбы вместе с эльфом Элфо и демоном Люци. Характерными чертами Бин являются независимость, авантюризм и любовь к выпивке.

Новые серии появятся на платформе Netflix 20 сентября.

Несмотря на то, что по оценкам зрителей шоу сильно уступает другому детищу Грейнинга – "Симпсонам", "Разочарование" было продлено на второй сезон, который также выйдет в двух частях.

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Напомним, Netflix продлил сериал "Грейс и Фрэнки" на седьмой сезон, который станет последним.

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Все по теме:

Симпсоны, Видео, Мультсериал, Трейлер, Разочарование, Мэтт Грейнинг.
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