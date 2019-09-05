Сериал "Грейс и Фрэнки": седьмой сезон станет последним

Новости культуры:Netflix продлил сериал "Грейс и Фрэнки" на седьмой сезон.

Стриминговый сервис Netflix продлил сериал "Грейс и Фрэнки" на седьмой сезон, который станет последним. Об этом сообщается на странице Netflix в Twitter.

Отмечается, что общее количество эпизодов сериала составит 94 – таким образом, проект станет самым длинным шоу Netflix на сегодняшний день.

Мастерицы лицедейства Джейн Фонда и Лили Томлин, сыгравшие Грейс Хэнсон и Фрэнсис Бергштейн, продолжат рассказывать о невероятной жизни двух таких разных подруг, решивших провести жизнь вместе, и идущих по ней с юмором и высоко поднятой головой.

Премьера шестого сезона состоится в январе 2020 года. О дате выхода финала не сообщается.

#GraceAndFrankie News Alert: Season 6 will premiere January 2020. Also, the series has been renewed for a seventh and final season, which will make it the longest-running Netflix original series ever with 94 episodes. pic.twitter.com/lmZrXhBrj8 — See What's Next (@seewhatsnext) September 4, 2019

"Грейс и Фрэнки" (Grace and Frankie) — американский комедийно-драматический веб-сериал, созданный Мартой Кауффман и Говардом Джей Моррисом для Netfix. В центре сюжета находятся две соперницы, Грейс (Джейн Фонда) и Фрэнки (Лили Томлин), чьи жизни пересекаются после того, как их мужья сообщают, что любят друг друга и планируют пожениться. Сэм Уотерсон, Мартин Шин, Бруклин Деккер, Итан Эмбри, Джун Дайан Рафаэль и Барон Вон исполняют роли второго плана.

Премьера первого сезона шоу, состоящего из 13 эпизодов, состоялась на Netflix 8 мая 2015 года. Второй, третий и четвертый сезоны, также состоящие из 13 эпизодов, были выпущены в 2016, 2017 и 2018 годах соответственно.