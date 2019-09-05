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Сериал "Грейс и Фрэнки": седьмой сезон станет последним

Сериал "Грейс и Фрэнки": седьмой сезон станет последним
19:15 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Netflix продлил сериал "Грейс и Фрэнки" на седьмой сезон.

Стриминговый сервис Netflix продлил сериал "Грейс и Фрэнки" на седьмой сезон, который станет последним. Об этом сообщается на странице Netflix в Twitter.

Отмечается, что общее количество эпизодов сериала составит 94 – таким образом, проект станет самым длинным шоу Netflix на сегодняшний день.

Мастерицы лицедейства Джейн Фонда и Лили Томлин, сыгравшие Грейс Хэнсон и Фрэнсис Бергштейн, продолжат рассказывать о невероятной жизни двух таких разных подруг, решивших провести жизнь вместе, и идущих по ней с юмором и высоко поднятой головой.

Премьера шестого сезона состоится в январе 2020 года. О дате выхода финала не сообщается.

"Грейс и Фрэнки" (Grace and Frankie) — американский комедийно-драматический веб-сериал, созданный Мартой Кауффман и Говардом Джей Моррисом для Netfix. В центре сюжета находятся две соперницы, Грейс (Джейн Фонда) и Фрэнки (Лили Томлин), чьи жизни пересекаются после того, как их мужья сообщают, что любят друг друга и планируют пожениться. Сэм Уотерсон, Мартин Шин, Бруклин Деккер, Итан Эмбри, Джун Дайан Рафаэль и Барон Вон исполняют роли второго плана.

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Премьера первого сезона шоу, состоящего из 13 эпизодов, состоялась на Netflix 8 мая 2015 года. Второй, третий и четвертый сезоны, также состоящие из 13 эпизодов, были выпущены в 2016, 2017 и 2018 годах соответственно.

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Сериал, Сезон, Netflix, Последний сезон, Грейс и Фрэнки.
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