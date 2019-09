Сериал "Грейс и Фрэнки": седьмой сезон станет последним

Стриминговый сервис Netflix продлил сериал "Грейс и Фрэнки" на седьмой сезон, который станет последним. Об этом сообщается на странице Netflix в Twitter.

Отмечается, что общее количество эпизодов сериала составит 94 – таким образом, проект станет самым длинным шоу Netflix на сегодняшний день.

Мастерицы лицедейства Джейн Фонда и Лили Томлин, сыгравшие Грейс Хэнсон и Фрэнсис Бергштейн, продолжат рассказывать о невероятной жизни двух таких разных подруг, решивших провести жизнь вместе, и идущих по ней с юмором и высоко поднятой головой.

Премьера шестого сезона состоится в январе 2020 года. О дате выхода финала не сообщается.

#GraceAndFrankie News Alert: Season 6 will premiere January 2020.

Also, the series has been renewed for a seventh and final season, which will make it the longest-running Netflix original series ever with 94 episodes. pic.twitter.com/lmZrXhBrj8

— See What's Next (@seewhatsnext) September 4, 2019