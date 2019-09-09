Том Хэнкс сыграет вымышленного космонавта в новом фильме

Новости культуры:Том Хэнкс сыграет в фильме по рассказу лауреата Пулитцеровской премии Майкла Шабона.

Актер Том Хэнкс, сыгравший главную роль в фильме Рона Ховарда "Аполлон-13" (1995), снова вернется в космос в роли вымышленного космонавта Майора Мэтта Мэйсона - одной из самых популярных американских игрушек 1960-х годов. Об этом сообщает Variety.

Игрушка появилась в США в 1966 году и сразу завоевала огромную популярность у детей. Коллекция игрушечных фигурок рассказывала о миссии космонавта на Луне. Фильм станет адаптацией рассказа о Мэйсоне, написанного лауреатом Пулитцеровской премии Майклом Шабоном.

В центре сюжета окажется Мэйсон, его героическая миссия по сбору данных с Луны, а также его отношения с командой. Продюсерами выступят Хэнкс, Акива Голдсман ("Код да Винчи"), студии Paramount и Mattel.

О дате выхода картины не сообщается.

Отметим, что в 2009 году о намерении снимать картину о космонавте заявлял Роберт Земекис ("Форрест Гамп", "Изгой").