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СМИ: Пирс Броснан горячо поддержал женскую версию Джеймса Бонда

СМИ: Пирс Броснан горячо поддержал женскую версию Джеймса Бонда
09:50 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Хотя Пирс полностью поддерживает идею заменить главного героя героиней, он не уверен, что это произойдет в ближайшее время.

В июле СМИ шокировали многих поклонников бондианы, сообщив, что роль нового агента 007 в будущем исполнит темнокожая актриса Лашана Линч. Публика разделилась во мнениях, и журналисты обратились за комментарием к бывшему Джеймсу Бонду Пирсу Броснану. И он посчитал, что мир готов увидеть во главе популярной франшизы женщину. 

Мы смотрели на агентов-мужчин последние сорок лет. Так что, парни, с дороги, и пусть женщина проявит себя. Думаю, это будет волнующе и захватывающе,- заявил актер изданию The Hollywood Reporter.

Броснан играл Джеймса Бонда на протяжении четырех фильмов и для многих так и остался любимым агентом 007. 

Не думаю, что это случится, пока франшизу контролируют Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон,- посетовал актер.

Пару месяцев назад издание Daily Mail сообщило, что Лашана Линч появится в грядущем фильме "Нет времени умирать", где и станет новым агентом 007, в то время как герой Дэниела Крэйга отправится на покой. Брокколи в своем интервью The Guardian успокоила всех недовольных, объяснив, что Джеймс Бонд был и будет мужчиной: 

Украинский фильм по достоинству оценили на Венецианском кинофестивале-2019

Бонд был прописан мужчиной и останется им. Нам не нужно превращать героев мужского пола в женщин. Гораздо лучше создать больше оригинальных героинь и подарить им соответствующие истории. 

Какая бы судьба ни ждала франшизу, одно известно точно -в юбилейном фильме о Бонде зрители попрощаются с Дэниелом Крэйгом. Премьера картины "Нет времени умирать"состоится 9 апреля 2020 года.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Пирс Броснан, The Hollywood Reporter, Барбара Брокколи, Джеймса Бонда, Дэниела Крейга, Лашана Линч, Майкл Дж. Уилсон.
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