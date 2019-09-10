СМИ: Пирс Броснан горячо поддержал женскую версию Джеймса Бонда

Новости культуры:Хотя Пирс полностью поддерживает идею заменить главного героя героиней, он не уверен, что это произойдет в ближайшее время.

В июле СМИ шокировали многих поклонников бондианы, сообщив, что роль нового агента 007 в будущем исполнит темнокожая актриса Лашана Линч. Публика разделилась во мнениях, и журналисты обратились за комментарием к бывшему Джеймсу Бонду Пирсу Броснану. И он посчитал, что мир готов увидеть во главе популярной франшизы женщину.

Мы смотрели на агентов-мужчин последние сорок лет. Так что, парни, с дороги, и пусть женщина проявит себя. Думаю, это будет волнующе и захватывающе,- заявил актер изданию The Hollywood Reporter.

Броснан играл Джеймса Бонда на протяжении четырех фильмов и для многих так и остался любимым агентом 007.

Не думаю, что это случится, пока франшизу контролируют Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон,- посетовал актер.

Пару месяцев назад издание Daily Mail сообщило, что Лашана Линч появится в грядущем фильме "Нет времени умирать", где и станет новым агентом 007, в то время как герой Дэниела Крэйга отправится на покой. Брокколи в своем интервью The Guardian успокоила всех недовольных, объяснив, что Джеймс Бонд был и будет мужчиной:

Бонд был прописан мужчиной и останется им. Нам не нужно превращать героев мужского пола в женщин. Гораздо лучше создать больше оригинальных героинь и подарить им соответствующие истории.

Какая бы судьба ни ждала франшизу, одно известно точно -в юбилейном фильме о Бонде зрители попрощаются с Дэниелом Крэйгом. Премьера картины "Нет времени умирать"состоится 9 апреля 2020 года.