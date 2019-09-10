Звезда "Человека-паука" выиграла в модном поединке с Майклом Б. Джорданом (Фото)

Новости культуры:К слову, это не единственная победа актрисы в этом году.

Нет ничего страшнее, чем прийти на модную вечеринку в одинаковых нарядах. К счастью, с Майклом Б. Когда поклонникам предложили решить, чей образ им понравился больше, звезда "Крида"тут же признал свое поражение.

32-летний Джордан надел серый костюм от Berluti в феврале этого года для вечеринки, организованной Vanity Fair. А 23-летняя Зендая предстала в нем на мероприятии Harper's BAZAAR's Icons.

Пока в комментариях подписчики выбирали победителя, сам Майкл уступил первенство Зендае: Она вне конкурса. Стилист актрисы не смог не упомянуть об этом совпадении и предложил Instagram-пользователям самим определить своего фаворитам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Who you got Z or B???? wearing @berluti Публикация от Law Roach (@luxurylaw) 7 Сен 2019 в 10:08 PDT

Не так давно звезда "Человека-паука"получила награду Fashion Force на ежегодной премии Media Media Awards The Daily Front Row. Кроме того, она выпустила коллекцию модной одежды в сотрудничестве с дизайнером Томми Хилфигером.

Джордан тоже продолжает экспериментировать со стилем и выделяться на красных дорожках. В эти выходные он представил свой новый фильм "Просто помиловать"на кинофестивале в Торонто, где к нему присоединились Джейми Фокс и Бри Ларсон.