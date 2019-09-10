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Вторник, 10.09.2019
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Журналисты раскритиковали долгожданную экранизацию "Щегла" (Фото, Видео)

Журналисты раскритиковали долгожданную экранизацию "Щегла" (Фото, Видео)
14:40 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:На агрегаторе рецензий Metacritic "Щегол" получил всего 46 баллов, что крайне низко для драматической картины.

В отличие от многих других актеров, 25-летнему Энселу Элгорту не довелось услышать от критиков хвалебные оды в свой адрес. Напротив, он стал одним из минусов картины "Щегол", которая не понравилась профессиональным рецензентам, несмотря на то, что фильм поставлен по одноименной книге, завоевавшей Пулитцеровскую премию. 

В целом критики сосредоточились на проблемах сюжета, но журналист издания The Playlist Джейсон Бэйли жестко прошелся по актерской игре Энсела Элгорта, исполнившего главную роль: 

Говоря это прямо, я рискую, но он не умеет играть. В большинстве его фильмов это не имеет значения: он хорошо смотрится в роли неугомонного привлекательного парня в картинах вроде "Виноваты звезды" или "Дивергент". 

 
 
 
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#Repost @nicolekidman Thank you #TIFF19 for having us

Публикация от The Goldfinch Movie (@goldfinchmovie)  

В "Малыше на драйве" он был просто куклой в руках стильного режиссера, который понял, как сделать из него подобие человека. Увы, у Джона Кроули в "Щегле" этого не вышло. Элгорт совершенно не подходит на роль Теодора Деккера. 

 
 
 
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Repost from @ansel The Goldfinch in theaters Friday |

Зрителям говорят, что это лихой продавец антиквариата с темным прошлым и скелетами в шкафу, но герой похож на ребенка из школьной постановки, который одолжил очки и костюм у отца в неудачной попытке выглядеть взрослым.

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На агрегаторе рецензий Metacritic "Щегол" получил всего 46 баллов, что крайне низко для драматической картины. Через пару дней российские зрители смогут составить свое мнение о фильме и решить, насколько плох или хорош главный герой.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Щеголь, Трейлер, Энсела Элгорта, Джейсон Бэйли, Не умеет играть.
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