Журналисты раскритиковали долгожданную экранизацию "Щегла" (Фото, Видео)

Новости культуры:На агрегаторе рецензий Metacritic "Щегол" получил всего 46 баллов, что крайне низко для драматической картины.

В отличие от многих других актеров, 25-летнему Энселу Элгорту не довелось услышать от критиков хвалебные оды в свой адрес. Напротив, он стал одним из минусов картины "Щегол", которая не понравилась профессиональным рецензентам, несмотря на то, что фильм поставлен по одноименной книге, завоевавшей Пулитцеровскую премию.

В целом критики сосредоточились на проблемах сюжета, но журналист издания The Playlist Джейсон Бэйли жестко прошелся по актерской игре Энсела Элгорта, исполнившего главную роль:

Говоря это прямо, я рискую, но он не умеет играть. В большинстве его фильмов это не имеет значения: он хорошо смотрится в роли неугомонного привлекательного парня в картинах вроде "Виноваты звезды" или "Дивергент".

В "Малыше на драйве" он был просто куклой в руках стильного режиссера, который понял, как сделать из него подобие человека. Увы, у Джона Кроули в "Щегле" этого не вышло. Элгорт совершенно не подходит на роль Теодора Деккера.

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Зрителям говорят, что это лихой продавец антиквариата с темным прошлым и скелетами в шкафу, но герой похож на ребенка из школьной постановки, который одолжил очки и костюм у отца в неудачной попытке выглядеть взрослым.

На агрегаторе рецензий Metacritic "Щегол" получил всего 46 баллов, что крайне низко для драматической картины. Через пару дней российские зрители смогут составить свое мнение о фильме и решить, насколько плох или хорош главный герой.