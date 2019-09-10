Самый убыточный фильм в истории: кто "победил"

Новости культуры:Назван самый провальный фильм в истории с учетом инфляции.

Ним стал "Джон Картер" (2012) студии Disney.

Как пишет The Hollywood Reporter, из-за перерасчета и различиях в способах подсчета, аналитики расходятся во мнениях касаемо самого убыточного фильма в истории.

Часто на первом месте в подобных рейтингах значится "Остров головорезов" (1995). По первоначальным данным съемки фильма стоили 98 млн долл. (по данным The New York Times — 115 млн долл.), а в прокате он собрал лишь 15,7 млн долл.

С учетом инфляции картина принесла убытки в размере 118 млн долл. и привела к банкротству студии Carolco. После провала картины голливудские студии долгое время не снимали фильмов о пиратах.

Также не раз самым провальным называли фильм "Врата рая" (1980), который при бюджете в 44 млн долл. собрал только 3,5 млн долл., однако с поправкой на инфляцию убытки составили 128 млн долл.

Трейлер фильма "Джон Картер"

В то же время, "Джон Картер" стоил Disney 263,7 млн долл. плюс около 100 млн долл. на маркетинг, а собрала кинолента 284 млн долл. Общие потери студии составили около 200 млн долл. Потери, связанные с фильмом составили 136,6 млн долл., что делает "Джона Картера" самым убыточным фильмом в истории.