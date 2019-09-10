Скачать
Вторник, 10.09.2019
Кулеба о ПДЧ в НАТО: Всему свое время
Кулеба о ПДЧ в НАТО: Всему свое время
"Я никогда не удивляюсь": Помпео прокомментировал отставку Болтона
"Я никогда не удивляюсь": Помпео прокомментировал отставку Болтона
Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Видео)
Сборная Украины совершила героический камбэк в матче с Нигерией (Видео)
Презентация Apple 2019: что представила "яблочная" компания
Презентация Apple 2019: что представила "яблочная" компания

Самый убыточный фильм в истории: кто "победил"

Самый убыточный фильм в истории: кто "победил"
22:44 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Назван самый провальный фильм в истории с учетом инфляции.

Ним стал "Джон Картер" (2012) студии Disney.

Как пишет The Hollywood Reporter, из-за перерасчета и различиях в способах подсчета, аналитики расходятся во мнениях касаемо самого убыточного фильма в истории.

Часто на первом месте в подобных рейтингах значится "Остров головорезов" (1995). По первоначальным данным съемки фильма стоили 98 млн долл. (по данным The New York Times — 115 млн долл.), а в прокате он собрал лишь 15,7 млн долл.

С учетом инфляции картина принесла убытки в размере 118 млн долл. и привела к банкротству студии Carolco. После провала картины голливудские студии долгое время не снимали фильмов о пиратах.

Также не раз самым провальным называли фильм "Врата рая" (1980), который при бюджете в 44 млн долл. собрал только 3,5 млн долл., однако с поправкой на инфляцию убытки составили 128 млн долл.

Трейлер фильма "Джон Картер"

Журналисты раскритиковали долгожданную экранизацию "Щегла" (Фото, Видео)

В то же время, "Джон Картер" стоил Disney 263,7 млн долл. плюс около 100 млн долл. на маркетинг, а собрала кинолента 284 млн долл. Общие потери студии составили около 200 млн долл. Потери, связанные с фильмом составили 136,6 млн долл., что делает "Джона Картера" самым убыточным фильмом в истории.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Джон Картер, Провальный фильм.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Усекновение главы Иоанна Предтечи 2019: приметы и суеверия
02 Иск Портнова: у Порошенко заявили об отводе судьи
03 Маникюр 2019: идеи крутого дизайна, который в тренде этой осенью (Фото)
04 Именины (День Ангела) Анны: значение имени и поздравление
05 Презентация Apple 2019: чего ожидать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский встретился с Коломойским
Зеленский встретился с Коломойским
Объединение &quot;Равные возможности&quot; возобновит работу в Раде
Объединение "Равные возможности" возобновит работу в ВР
Тейлор рассказал о цене Донбасса и Крыма для РФ
Тейлор рассказал о цене Донбасса и Крыма для РФ
Затмила всех: Кейт Миддлтон очаровала нежным образом
Затмила всех: Кейт Миддлтон очаровала нежным образом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь