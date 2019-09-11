Apple представила трейлер сериала с Джейсоном Момоа (Видео)

Новости культуры:Помимо новых iPhone и Apple Watch "яблочная" компания показала трейлер сериала See с Джейсоном Момоа в главной роли.

Компания Apple презентовала трейлер нового постапокалиптического сериала See ("Видеть"), главную роль в котором играет звезда "Игры престолов" и "Аквамена" Джейсон Момоа.

В картине также снимается Элфри Вудард ("Люк Кейдж"). Сценарий написал Стивен Найт ("Острые козырьки"), а режиссером выступил Фрэнсис Лоуренс ("Красный воробей", "Голодные игры").

По сюжету, сотни лет назад человечество постигла катастрофа, и ныне все живущие на земле слепы. Они научились полагаться на прочие чувства и выстроили примитивное сообщество. Джейсон Момоа играет роль вождя клана выживших.

Все меняется, когда у него рождаются зрячие близнецы. Местная королева считает это проклятием и требует убить детей. И тогда их отец решает любой ценой спасти их.

Премьера сериала состоится 1 ноября на стриминговом сервисе Apple TV+.