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Apple представила трейлер сериала с Джейсоном Момоа (Видео)

Apple представила трейлер сериала с Джейсоном Момоа (Видео)
20:37 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Помимо новых iPhone и Apple Watch "яблочная" компания показала трейлер сериала See с Джейсоном Момоа в главной роли.

Компания Apple презентовала трейлер нового постапокалиптического сериала See ("Видеть"), главную роль в котором играет звезда "Игры престолов" и "Аквамена" Джейсон Момоа.

В картине также снимается Элфри Вудард ("Люк Кейдж"). Сценарий написал Стивен Найт ("Острые козырьки"), а режиссером выступил Фрэнсис Лоуренс ("Красный воробей", "Голодные игры").

По сюжету, сотни лет назад человечество постигла катастрофа, и ныне все живущие на земле слепы. Они научились полагаться на прочие чувства и выстроили примитивное сообщество. Джейсон Момоа играет роль вождя клана выживших.

Презентация Apple 2019: что представила "яблочная" компания

Все меняется, когда у него рождаются зрячие близнецы. Местная королева считает это проклятием и требует убить детей. И тогда их отец решает любой ценой спасти их.

Премьера сериала состоится 1 ноября на стриминговом сервисе Apple TV+.

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Все по теме:

Apple, Фильм, Сериал, Джейсон Момоа, Трейлер, Apple TV, Видеть, See.
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