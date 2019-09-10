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Презентация Apple 2019: что представила "яблочная" компания
Презентация Apple 2019: что представила "яблочная" компания

Презентация Apple 2019: что представила "яблочная" компания

Смотрите фото (10)
Презентация Apple 2019: что представила "яблочная" компания
22:07 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости технологии:10 августа прошла ежегодная осенняя презентация Apple 2019, где было представлено ряд новинок компании.

  • 1

    Apple Arcade

    Первое, о чем решили рассказать на презентации, - игровой сервис Arcade. Apple Arcade позволяет покупать доступ сразу ко многим играм оптом, по подписочной модели. Сервис позволяет запускать игры на устройствах Apple без рекламы и подключения к Интернету.

    Также на презентации показали несколько игор, доступных только для сервиса Arcade. Подписка на сервис буде стоить 5 долларов в месяц. 

    Сервис Apple Arcade будет доступен с 19 сентября. Бесплатный тестовый месяц прилагается.

  • 2

    Apple TV+

    Apple решили показать трейлер нового фильма с Джейсоном Момоа, говоря о другом интернет-сервисе Apple TV+.  Премьера фильма "Смотри" состоится 1 ноября. Подписка на Apple TV+ будет также стоить 5 долларов.

    Тим Кук добавил, что каждый покупатель любого устройства Apple также получит бесплатный доступ к Apple TV+ на год бесплатно.

  • 3

    IPadOS

    Для планшетов Apple представили отдельную операционную систему - iPadOS, а также седьмое поколение iPad. iPadOS внешне очень красивая. И очень сильно напоминает Windows 10. Она мультизадачная и отлично дополняет новый iPad 7 с 10,2-дюймовым дисплеем Retina.

    У нового iPad еще есть клавиатура. Новинка будет стоить 329 долларов.  Новые iPad изготовлены с заботой об окружающей среде — из переработанного алюминия. В продажу новинка поступит 30 сентября.

  • 4

    Apple Watch 5

    После IPad пришел черед Тиму Куку рассказывать о часах Apple Watch.

    В компании решили расширить возможности отслеживания здоровья часами и анонсировали три новых приложения. Первое будет следить за здоровьем слуха, еще одно поможет следить за женским здоровьем и отслеживать менструальный цикл, а третье позаботится о вашем сердце.

    Не обошлось и без обновления "железа"AppleWatch.  Его особенностью является всегда работающий экран, который лишь пригасает но не выключается. 

    Пятое поколение умных часов от Apple получило  встроенный компас и возможность экстренного вызова даже без iPhone. Также SOS-кнопку настроили на местные службы спасения, а не только на американские.

    Новинка сделана из полностью перерабатываемого алюминия, при этом есть титановая и керамическая версия.

     У Apple Watch будут доступны множество ремешков, включая люксовые от HERMES. Продажи начнутся в магазинах Apple с 20 сентября. 

  • 5

    Новый iPhone 11!

    Представлять новые iPhone вышел лично Тим Кук. Он напомнил, что это самый популярный смартфон в мире. 

    Базовая модель iPhone 11 получила двойную камеру на квадратном блоке и несколько цветов: пастельные красный, сиреневый, желтый, зеленый, и традиционные белый и черный. "Челка", как и ожидалось, никуда не делась. 

    iPhone 11 получил двойную камеру, одна из которых - ультраширокоугольная. А также ночной режим, который так ждали фанаты "яблочных" смартфонов.

    Также в новом iPhone прокачали видеовозможности. Есть возможность записывать 4К при 60 кадрах в секунду и делать селфи-видео в "slow mo".

    iPhone 11 и его великолепные камеры обслуживает процессор А13 Bionic — "самый быстрый чип", как уверяют в презентации.

  • 6

    iPhone 11 Pro

    А вот и он - iPhone 11 Pro! Главный акцент, естественно, на тройной камере. 

    Четыре соблазнительных цвета: золотой, серый, белый и черный. Яркость экрана — 1200 нит, технология экрана — Super Retina XDR. Процессор A13 Bionic работает не жалея сил на машинное обучение трех камер и энергосберегающие технологии. 

    Коротко о iPhone 11 Pro

    - улучшенный дисплей, который назвали Super Retina XDR;

    - процессор A13 Bionic;

    - поддержка HDR;

    - быстрая зарядка из коробки;

    - новое олеофобное покрытие;

    - тройная камера;

    - новый потрясающий цвет - полуночный зеленый.

    Батарея iPhone 11 Pro держится на 4 часа дольше, чем в iPhone Xs.

    Новое стекло, новые линзы. Сам телефон iPhone 11 Pro сделан из хирургической стали. iPhone 11 Pro не боится ни воды, ни пыли. 

    Что умеет тройная камера iPhone 11 Pro?

    - широкоугольный, ультраширокоугольный и телеобъектив;

    - технология Deep Fusion. Смартфон делает сразу 9 фото, и с помощью искусственного интеллекта выбирает и объединяет лучшие пиксели для получения широкого динамического диапазона и максимальной детализации;

    - возможность одновременно получать изображение со всех камер, включая фронтальную и работать с видео прямо во время съемки.

  • 7

    Цены на новые iPhone

    А вот и цены на новинки.

    Базовая модель iPhone 11 - $700; iPhone 11 Pro - $1000; iPhone 11 Pro Max - $1100. А вот предыдущие модели подешевели. "Восьмерку" можно взять за 450$, а iPhone XR - за $600. Продажи новых iPhone стартуют 20 сентября.

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Apple, Технологии, Apple TV, Техно, iPhone 11, Apple 2019, Apple Arcade, iPadOS, iPhone 11 Pro, Презентация Apple 2019, Apple Watch 5.
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