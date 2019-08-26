Apple Watch с поддержкой 5G: компания планирует выпустить новые "умные" часы

Новости технологии:Компания Apple патентует смарт-часы с поддержкой 5G.

Компания Apple подала заявку в Бюро по патентам и торговым знакам США на получение патента умных часов Apple Watch с поддержкой 5G. Об этом говорится на сайте организации.

Устройство сможет поддерживать как 5G, так и быстрый формат сетей Wi-Fi, известный как 802.11ad. Для усиления работы антенн и приема сигнала, говорится в патенте, встроят в боковые стенки часов.

В качестве альтернативы Apple предлагает конструкцию, где антенны крепятся в боковые стенки часов.

Такая технология позволит направлять сигнал не в руку пользователя, как это происходит сейчас, а вверх. По мнению Apple, это ускорит передачу сигналов.