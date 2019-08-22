Скачать
Четверг, 22.08.2019
МИД позитивно оценило год культурного сотрудничества Украины и Австрии
МИД позитивно оценило год культурного сотрудничества Украины и Австрии
В КНДР заговорили о риске возникновения холодной войны
В КНДР заговорили о риске возникновения холодной войны
Названа официальная дата боя Головкин - Деревянченко
Названа официальная дата боя Головкин - Деревянченко
Немецкий стартап презентовал футуристическое летающее такси
Немецкий стартап презентовал футуристическое летающее такси

Apple выделила на съемки сериалов дополнительные $5 миллиардов

Apple выделила на съемки сериалов дополнительные $5 миллиардов
05:45 Сегодня Телеграф fainaidea.com

Новости культуры:Apple выделила дополнительные 5 миллиардов долларов на создание оригинальных сериалов.

Все мы знаем о том, что компания Apple собирается внести свой вклад в развитие и популяризацию стриминговых сервисов посредством создания своего собственного. Она уже приступила к созданию эксклюзивного для своей платформы контента, на что было выделено далеко не маленькое количество средств.

Однако, если верить международной деловой газете Financial Times, корпорация выделила ещё дополнительные 5 миллиардов долларов на создание и развитие своего потокового сервиса видео-контента. Не трудно понять, что это было сделано с целью составления конкуренции таким гигантам этой сферы, как Hulu, Amazon, Disney, HBO и конечно же Netflix.

Достоверно известно, что изначально компания из Купертино выделила на эту цель лишь 1 миллиард долларов. За эти деньги бывшие руководители Sony Pictures Television, а именно Зак Ван Амбург и Джейми Эрлихт должны привлечь к грядущей платформе различных известных и талантливых звёзд Голливуда.

"Netflix для видеоигр": Apple тестирует собственный игровой сервис

Если опять же обратиться к изданию Financial Times, то согласно последнему отчёту, бюджет подразделения потокового сервиса возрос до 6 миллиардов долларов из-за того, что Джейми Эрлихт и Зак Ван Амбург выполнили свои должностные обязанности крайне хорошо и успешно, в связи с чем в стенах Apple на данный момент разрабатывается заметно больше проектов, нежели планировалось изначально.

Так что, судя по всему, дела идут действительно успешно. Помимо всего вышеперечисленного, авторитетный новостной сайт Bloomberg сообщает о том, что корпорация уже сейчас потратила более 300 миллионов долларов лишь на два первых сезона фирменного сериала "Утреннее шоу".

"Наследники": HBO продлил сериал на третий сезон

О данном проекте пока-что мало что известно, однако уже все знают, что главные роли в нём исполнят Стива Каррелла, Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. В итоге уже сейчас получается, что "Утреннее шоу" по факту является более дорогим сериалом, нежели "Игра престолов" от HBO, в плане затрат на одну серию.

Так же в разработке находится не менее дорогой проект под названием "Видеть", где главную роль исполнит Аквамен, то есть Джейсон Момоа.

Человек-паук больше не появится в киновселенной Marvel

В целом если Apple действительно желает стать лидирующей компанией в сфере стриминговых сервисов, то данные затраты являются более чем оправданными. Да и к тому же чем дольше Apple тянет с запуском, тем больше у компании появляется конкурентов.

Например уже 12 ноября будет запущен сервис Disney Plus по цене в 6,99 долларов, а так же общий комплект, состоящий из Hulu и ESPN за долларов. Так же и следующий год не останется без подобного, ведь будет запущен WarnerMedia HBO Max, призванный объединить в себе как потоковую трансляцию видео, так и новости, спортивные трансляции и прочие виды контента.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Apple, Дисней, Amazon, HBO, Сериалы, Netflix, Hulu, Стриминговый сервис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Военнослужащим будут засчитывать периоды службы в страховой стаж
02 Гороскоп на завтра, 22 августа 2019: все знаки Зодиака
03 "Список Сенцова": в Лефортово подтвердили о переводе украинских заключенных
04 Гройсман назвал главное условие для возвращения России в G8
05 Завтра Украина готова начать ремонт моста в Станице Луганской
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Индекс потребительских настроений в Украине достиг значения августа 2013-го
Индекс потребительских настроений достиг значения лета 2013-го
Крокодил Фиделя Кастро напал на мужчину в Швеции
Крокодил Фиделя Кастро напал на мужчину в Швеции
Зеленский прокомментировал новости о возвращении РФ в &quot;Большую восьмерку&quot;
Зеленский - о возвращении РФ в G8
Новый сбой в работе Instagram и Facebook: пользователи не могут &quot;залогиниться&quot;
Новый сбой в работе Instagram и Facebook: пользователи не могут "залогиниться"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь