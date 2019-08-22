Apple выделила на съемки сериалов дополнительные $5 миллиардов

Новости культуры:Apple выделила дополнительные 5 миллиардов долларов на создание оригинальных сериалов.

Все мы знаем о том, что компания Apple собирается внести свой вклад в развитие и популяризацию стриминговых сервисов посредством создания своего собственного. Она уже приступила к созданию эксклюзивного для своей платформы контента, на что было выделено далеко не маленькое количество средств.

Однако, если верить международной деловой газете Financial Times, корпорация выделила ещё дополнительные 5 миллиардов долларов на создание и развитие своего потокового сервиса видео-контента. Не трудно понять, что это было сделано с целью составления конкуренции таким гигантам этой сферы, как Hulu, Amazon, Disney, HBO и конечно же Netflix.

Достоверно известно, что изначально компания из Купертино выделила на эту цель лишь 1 миллиард долларов. За эти деньги бывшие руководители Sony Pictures Television, а именно Зак Ван Амбург и Джейми Эрлихт должны привлечь к грядущей платформе различных известных и талантливых звёзд Голливуда.

Если опять же обратиться к изданию Financial Times, то согласно последнему отчёту, бюджет подразделения потокового сервиса возрос до 6 миллиардов долларов из-за того, что Джейми Эрлихт и Зак Ван Амбург выполнили свои должностные обязанности крайне хорошо и успешно, в связи с чем в стенах Apple на данный момент разрабатывается заметно больше проектов, нежели планировалось изначально.

Так что, судя по всему, дела идут действительно успешно. Помимо всего вышеперечисленного, авторитетный новостной сайт Bloomberg сообщает о том, что корпорация уже сейчас потратила более 300 миллионов долларов лишь на два первых сезона фирменного сериала "Утреннее шоу".

О данном проекте пока-что мало что известно, однако уже все знают, что главные роли в нём исполнят Стива Каррелла, Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. В итоге уже сейчас получается, что "Утреннее шоу" по факту является более дорогим сериалом, нежели "Игра престолов" от HBO, в плане затрат на одну серию.

Так же в разработке находится не менее дорогой проект под названием "Видеть", где главную роль исполнит Аквамен, то есть Джейсон Момоа.

В целом если Apple действительно желает стать лидирующей компанией в сфере стриминговых сервисов, то данные затраты являются более чем оправданными. Да и к тому же чем дольше Apple тянет с запуском, тем больше у компании появляется конкурентов.

Например уже 12 ноября будет запущен сервис Disney Plus по цене в 6,99 долларов, а так же общий комплект, состоящий из Hulu и ESPN за долларов. Так же и следующий год не останется без подобного, ведь будет запущен WarnerMedia HBO Max, призванный объединить в себе как потоковую трансляцию видео, так и новости, спортивные трансляции и прочие виды контента.