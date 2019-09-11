Звезда "Очень странных дел" сыграет со своей сестрой в новом фильме Netflix

Звезда сериала "Очень странные дела" и посол доброй воли ООН Милли Бобби Браун вместе с сестрой Пэйдж Браун сыграют главные роли в новом фильме Netflix "Потерянное время".
Как сообщает Deadline, актрисы также выступят продюсерами картины, над которой работали уже долгое время.
Сценаристом приглашена Анна Классен, которая сейчас работает над кроссовером "Дороти и Алиса" для Netflix.
Фильм расскажет историю двух семей из Лонг-Айленда, между которыми сложилось враждебное непонимание. Когда у дочерей одного из семейств диагностируют рак, им приходится изменить отношение друг к другу.
Другие подробности проекта пока не разглашаются.