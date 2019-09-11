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Новый Супермен?: фанаты уже подобрали новую кандидатуру

Новый Супермен?: фанаты уже подобрали новую кандидатуру
22:12 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter

Новости культуры:Тайлер Хеклин отреагировал на слухи о том, что заменит Генри Кавилла в роли Супермена.

Остался ли Генри Кавилл Суперменом в киновселенной DС, до сих пор неизвестно. СМИ сообщают одно, Джейсон Момоа утверждает другое, но ясно точно — фанаты уже подобрали подходящую кандидатуру на эту роль. Поклонники предлагают звезду "Супергерл" Тайлера Хеклина, которому не впервой надевать супергеройский костюм.

Актер уже несколько лет играет Кларка Кента в сериале, и хотя телевизионные проекты DC не пересекаются с кинокомиксами, зрители надеются увидеть Тайлера на больших экранах. О том, что он является фаворитом поклонников, Хеклину сообщили на FAN EXPO в Бостоне.

Я этого не знал. Это очень, очень лестно слышать. Я ценю поддержку фанатов, — отреагировал актер.

Его ответ не дает никаких намеков на то, присоединится он к киновселенной или нет. Примечательно, что поначалу зрители не признавали его в качестве Кларка Кента и раскритиковали выбор создателей сериала. Однако со временем поклонники шоу сменили гнев на милость.

"Ведьмак": Генри Кавилл сообщил про окончание съемок первого сезона

Сам Кавилл тоже не давал прямых ответов на вопросы, но на Comic Con в этом году он признался, что хотел бы продолжения «Человека из стали». Уже скоро на стрим-сервисе Netflix должен выйти его новый сериал «Ведьмак», и если зрители примут шоу благосклонно, то у актера может не остаться времени на съемки в кинокомиксах.

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Кино, Супермен, Генри Кавилл, Тайлер Хэклин.
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