Из королевы в колдунью: как Анджелина Джоли превращалась в Малефисенту (Видео)

Новости культуры:В сети они опубликовали видео, на котором видно, как Анджелина Джоли превращается в Малефисенту.

Пока все киноманы ожидают премьерный показ второй части фильма "Малефисента" (Maleficent), представители киностудии Disney решили показать кадры закулисья.

Злая колдунья стала едва ли не одним из самых любимых персонажей киностудии Disney. Многих сторонников фильма интересовало, как же гримерам удалось создать такой безупречный и реалистичный образ колдуньи, затем в сеть решили слить видео, на котором происходит подготовка Анджелины Джоли к выходу на съемочную площадку.

Согласно кадрам, над созданием знаменитого образа работали минимум три гримера. Помогала им и сама Анджелина Джоли, закрутила свои волосы для специального головного убора.

Как создавался образ "Малефисенты": видео с Анджелиной Джоли

"Не меньший восторг героиня фильма вызывает и у самих актеров, которые вместе с Анджелиной Джоли снялись в "Малефисента". Нет никого в мире, кто мог бы настолько войти в роль Малефисенты, как Анджелина Джоли", – призналась Эль Фаннинг в коротком ролике, опубликованном на странице Disney.