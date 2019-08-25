"Малефисента 2": Анджелина Джоли и другие звезды выступили на пресс-конференции Disney

Новости культуры:Светскоме мероприятие отгремело в городе Анахайм, что в штате Калифорния.

Кинокомпания Walt Disney Studios с голливудскими актерами представили новые проекты, которые вскоре появятся в кинотеатрах. В частности, журналистам представили отрывки из фильма "Колдунья: Повелительница тьмы" (Maleficent 2), премьера которой запланирована на 17 октября 2019 года.

На пресс-конференцию пожаловали актрисы, которые сыграли главные роли в рейтинговом фильме: Анджелина Джоли, Эль Фэннинг и Мишель Пфайффер. Знаменитости поделились впечатлениями от съемок и признались, что и сами находятся в ожидании премьерного показа киноленты.

Особое внимание СМИ привлекла 44-летняя Анджелина Джоли, которая в основном избегает светских мероприятий. Актриса предстала перед камерами в стильном черном платье с внушительным разрезом на ноге и изящных туфлях-лодочках. Такой образ был достаточно символичным, ведь в фильме Джоли перевоплотилась в колдунью, которая носит исключительно темные наряды.

The cast of Disney’s #Maleficent: Mistress of Evil surprise fans on stage at #D23Expo. (2/2) pic.twitter.com/bPDUBEvkEA — Maleficent: Mistress of Evil (@Maleficent) August 25, 2019

Как известно, Анджелина Джоли довольно тесно сотрудничает с киностудией Disney. Кроме "Малефисенты", актриса появится в еще одном рейтинговом проекте – фильме Marvel Eternals. Сейчас представители компании не разглашают деталей, однако уже официально заявили, что после длительных переговоров им таки удалось подписать контракт с Анджелиной Джоли.