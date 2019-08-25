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Выбрались в горы: Роберт Дауни-младший поддержал Тома Холланда после скандала вокруг "Человека-паука"

Выбрались в горы: Роберт Дауни-младший поддержал Тома Холланда после скандала вокруг "Человека-паука"
10:09 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры:Разлад между студиями Disney и Sony поставил судьбу Человека-паука в киновселенной Marvel под удар.

Звезды "Мстителей" в лице Джереми Реннера, Криса Хемсворта и других поддержали Тома Холланда в социальных сетях, а экранный Железный человек отправился с юным подопечным в поход.

В Instagram-аккаунте Том Холланд поделился с поклонниками несколькими снимками с Робертом Дауни-младшим. Судя по пейзажу на заднем плане, 54-летний актер со своим 23-летним коллегой выбрались в горы. "Мы сделали это, мистер Старк", - написал Том в описании к фотографиям, на одной из которых обе звезды держали в руках игрушечные копии своих героев. Пост оценили множество звезд от Марка Руфалло до Элизабет Бэнкс, а поклонники и вовсе остались в восторге от воссоединения любимого экранного дуэта.

 
 
 
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We did it Mr Stark!

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Виноват Disney: Sony прокомментировала ситуацию с Человеком-пауком

Несмотря на то, что инсайдеры сейчас активно делятся мнениями по поводу того, кто виноват в разрыве сотрудничества между Disney и Sony и что в итоге ждет Человека-паука, сам Холланд хранит молчание. Его коллеги и поклонники запустили в Twitter специальный хештег #SaveSpiderMan, призвали студии прийти к компромиссу и не выводить героя из киновселенной Marvel.

Надо признать, что фанаты "Человека-паука" настроены серьезно. Они договорились взять Sony "штурмом" и даже определили дату будущей демонстрации - 19 октября. Добьются ли поклонники своего, покажет время.

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Мстители, Человек-паук, Том Холланд, Железный человек, Роберт Дауни младший.
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