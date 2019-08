Выбрались в горы: Роберт Дауни-младший поддержал Тома Холланда после скандала вокруг "Человека-паука"

Звезды "Мстителей" в лице Джереми Реннера, Криса Хемсворта и других поддержали Тома Холланда в социальных сетях, а экранный Железный человек отправился с юным подопечным в поход.

В Instagram-аккаунте Том Холланд поделился с поклонниками несколькими снимками с Робертом Дауни-младшим. Судя по пейзажу на заднем плане, 54-летний актер со своим 23-летним коллегой выбрались в горы. "Мы сделали это, мистер Старк", - написал Том в описании к фотографиям, на одной из которых обе звезды держали в руках игрушечные копии своих героев. Пост оценили множество звезд от Марка Руфалло до Элизабет Бэнкс, а поклонники и вовсе остались в восторге от воссоединения любимого экранного дуэта.

A post shared by Tom Holland (@tomholland2013) on Aug 22, 2019 at 7:13pm PDT

View this post on Instagram

Несмотря на то, что инсайдеры сейчас активно делятся мнениями по поводу того, кто виноват в разрыве сотрудничества между Disney и Sony и что в итоге ждет Человека-паука, сам Холланд хранит молчание. Его коллеги и поклонники запустили в Twitter специальный хештег #SaveSpiderMan, призвали студии прийти к компромиссу и не выводить героя из киновселенной Marvel.

Sony really took Spiderman from the MCU #SaveSpiderMan pic.twitter.com/hGrkr6C7pt

- Jaspeeer (@Jaspeeer5) August 21, 2019