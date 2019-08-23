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Виноват Disney: Sony прокомментировала ситуацию с Человеком-пауком

Виноват Disney: Sony прокомментировала ситуацию с Человеком-пауком
12:32 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Sony прокомментировала слухи о выходе Человека-паука из киновселенной Marvel.

После того, как в СМИ распространилась новость о том, что из-за конфликта Marvel с Disney компанией Sony Pictures киновселенную комикс-гиганта может покинуть Человек-паук, японская компания решила прояснить ситуацию. Заявление Sony опубликовало издание The Hollywood Reporter.

Студия, которая обладает правами на персонажа, возложила вину за прекращение сотрудничества на Disney и пообещала продолжить развивать франшизу Спайдермена без участия Marvel Studios. Кроме того, в Sony отметили, что "разочарованы" тем, что президент Marvel Кевин Файги больше не будет выступать в качестве ведущего продюсера франшизы.

"Многие нынешние новости о Человеке-пауке неверно толкуют недавние дискуссии об участии во франшизе Кевина Файги. Мы разочарованы, но уважаем решение Disney не позволить ему остаться главным продюсером нашего следующего фильма о Спайдермене", - сказал представитель студии.

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Напомним, на днях в прессе появилась информация о том, что студия Marvel, которая принадлежит корпорации Disney, не смогла достичь соглашения с обладающей правами на Человека-паука компанией Sony Pictures. Якобы Disney предложили делить финансирование и прибыль от фильмов о нем пополам, но Sony отвергла это предложение, пожелав сохранить за собой право на львиную долю прибыли от франшизы.

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Скандал, Кино, Фильм, Дисней, Marvel, Sony, Marvel Studios, Человек-паук, Кинокомпания, Sony Pictures.
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