Райан Рейнольдс рассказал о том, появятся ли Дэдпул и Человек-паук в одном фильме

Наблюдать за совместными приключениями Дэдпула и Человека-паука поклонники пока могут лишь в комиксах, а о встрече героев в киновселенной Marvel им остается только мечтать. Так как руководство студий Disney и Sony не спешат давать фанатам ответы.

Один из поклонников Райана обратился к нему в Twitter после новости о том, что из-за разногласий Disney и Sony Питер Паркер может покинуть киновселенную Marvel. "А теперь мы можем получить кроссовер Дэдпула и Человека-паука?", - спросил фанат.

Да, вот только увидеть его вы сможете лишь в моем сердце,- ответил Рейнольдс.

Can we get a Spiderman & Deadpool movie now @VancityReynolds @TomHolland1996

