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Райан Рейнольдс рассказал о том, появятся ли Дэдпул и Человек-паук в одном фильме

Райан Рейнольдс рассказал о том, появятся ли Дэдпул и Человек-паук в одном фильме
12:00 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:Американский актер за интриговал поклонников киновселенной Marvel.

Наблюдать за совместными приключениями Дэдпула и Человека-паука поклонники пока могут лишь в комиксах, а о встрече героев в киновселенной Marvel им остается только мечтать. Так как руководство студий Disney и Sony не спешат давать фанатам ответы.

Один из поклонников Райана обратился к нему в Twitter после новости о том, что из-за разногласий Disney и Sony Питер Паркер может покинуть киновселенную Marvel. "А теперь мы можем получить кроссовер Дэдпула и Человека-паука?", - спросил фанат. 

Да, вот только увидеть его вы сможете лишь в моем сердце,- ответил Рейнольдс. 

Поклонникам супергеройского дуэта можно только посочувствовать. Едва "Дэдпул" приобрел популярность и перешел во владение студии Disneу, дав зрителям надежду на кроссовер с Человеком-пауком, как появилась вероятность выхода Питера Паркера из киновселенной Marvel

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В данный момент судьба двух франшиз остается неизвестной. Хотя глава Disney Боб Айгер в свое время пообещал, что "Дэдпул" останется по-прежнему высокорейтинговым, не так давно режиссер второй части высказал мнение, что кинокомикс может обойтись и без рейтинга 18+. 

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Кино, Фильм, Marvel, Человек-паук, Знаменитость, Дэдпул.
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