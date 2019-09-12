"Несломленный": Фильм о Сергее Королеве снимают в Бердичеве (Видео)

Новости культуры:В частности, съемки проходили в известном по ряду кинолент старинном дворике на улице Торговой.

В Бердичеве на Житомирщине проходят съемки фильма "Несломленный" о конструкторе Сергее Королеве.

Об этом информирует РИО Бердичев.

"Актеров фильма в сценических костюмах и с реквизитом в виде живой курицы в авоське, советской доски для стирки и других старинных вещей видели в разных районах Бердичева. Собственно, со слов съемочной группы удалось узнать о том, что ведутся съемки фильма о нашем земляке – основоположника практической космонавтики", - говорится в сообщении.

Фильм снимает режиссер и актер Житомирского академического украинского музыкально-драматического театра им. И. Кочерги Петр Авраменко. Это часть проекта "Выдающиеся личности Житомира", в рамках которого уже вышли художественно-документальные ленты об Олеге Ольжиче и бароне де Шодуаре.

Главный конструктор первых ракетоносителей, искусственных спутников Земли, пилотируемых космических кораблей, основоположник практической космонавтики Сергей Королев родился 12 января 1907 года в Житомире.

Он руководил запуском первого в мире искусственного спутника Земли и первым полетом человека в космос.

В Житомире работает Музей космонавтики С.П. Королева.