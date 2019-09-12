"Сверхъестественные" 15 сезон: появился первый кадр заключительного сезона (Фото)

Новости культуры:А Бог очень зол, ведь герои больше не хотят быть его марионетками и следовать его замыслу.

Дженсен Эклс и Джаред Падалеки представили первый кадр заключительного сезона и рассказали изданию Entertainment Weekly, через какие препятствия в этот раз придется пройти братьям Винчестерам. Судя по их словам и синопсису шоу, в финале Дин, Сэм и Кас сойдутся лицом к лицу с самым могущественным врагом во вселенной.

Пожалуй, на этот раз Винчестерам выпала самая сложная задача - разобраться с самим Богом.

Мы стартуем с того самого момента, как Чак открыл врата ада и выпустил зомби наружу. Довольно сложная ситуация. Им придется выбраться оттуда, найти укрытие и решить, что делать дальше,- рассказал Эклс.

Это только первый шаг, ведь Дин, Сэм и Кас в этом сезоне встают перед фактом, что сражаться придется с самым могущественным существом во вселенной.

И он против нас. Но вот с чем еще нужно определиться: Чак действительно злодей или он просто пытается написать захватывающую историю, контролируя наши жизни?- объяснил Падалеки.

Независимо от намерений Бога, 15-й сезон поднимает сложный вопрос о свободе воли. Какие из решений братьев были их собственными? Добровольно ли Сэм сказал Люциферу "да"? Дин действительно любит пироги?

Бог все эти годы тянул за ниточки, и теперь они впервые пытаются вырваться из-под его контроля,- рассказал шоураннер Эндрю Дабб.