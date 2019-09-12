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"Сверхъестественные" 15 сезон: появился первый кадр заключительного сезона (Фото)

"Сверхъестественные" 15 сезон: появился первый кадр заключительного сезона (Фото)
11:31 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:А Бог очень зол, ведь герои больше не хотят быть его марионетками и следовать его замыслу.

Дженсен Эклс и Джаред Падалеки представили первый кадр заключительного сезона и рассказали изданию Entertainment Weekly, через какие препятствия в этот раз придется пройти братьям Винчестерам. Судя по их словам и синопсису шоу, в финале Дин, Сэм и Кас сойдутся лицом к лицу с самым могущественным врагом во вселенной. 

Пожалуй, на этот раз Винчестерам выпала самая сложная задача - разобраться с самим Богом.

Мы стартуем с того самого момента, как Чак открыл врата ада и выпустил зомби наружу. Довольно сложная ситуация. Им придется выбраться оттуда, найти укрытие и решить, что делать дальше,- рассказал Эклс.

Это только первый шаг, ведь Дин, Сэм и Кас в этом сезоне встают перед фактом, что сражаться придется с самым могущественным существом во вселенной. 

И он против нас. Но вот с чем еще нужно определиться: Чак действительно злодей или он просто пытается написать захватывающую историю, контролируя наши жизни?- объяснил Падалеки. 

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Независимо от намерений Бога, 15-й сезон поднимает сложный вопрос о свободе воли. Какие из решений братьев были их собственными? Добровольно ли Сэм сказал Люциферу "да"? Дин действительно любит пироги? 

Бог все эти годы тянул за ниточки, и теперь они впервые пытаются вырваться из-под его контроля,- рассказал шоураннер Эндрю Дабб.

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Кино, Фильм, Трейлер, Винчестер, Джаред Падалеки, Дженсен Эклс, Сверхъестественного, Импалы.
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