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Чиветель Эджиофор присоединится к касту триллера "Бесконечность"

Чиветель Эджиофор присоединится к касту триллера "Бесконечность"
12:43 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Актер сыграет одну из главных ролей экшен-триллера.

Актер Чиветель Эджиофор ("12 лет рабства", "Доктор Стрэндж"), которого в октябре зрители увидят во второй части "Малефисенты", присоединился к касту экшен-триллера "Бесконечность".

Как сообщает The Hollywood Reporter, Эджиофору досталась роль главного антагониста картины.

Главную роль исполнит Марк Уолберг, заменивший выбывшего из проекта Криса Эванса.

"Бесконечность" является экранизацией романа "Досье реинкарнациониста" автора Д. Эрика Мэйнкранца. Сценарий напишут Джон Ли Хэнкок и Иэн Шорр, а режиссером выступит Антуан Фукуа ("Великий уравнитель").

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История расскажет о таинственном обществе "Когномина", члены которого помнят о своих прошлых жизнях. Им удается контролировать мир и направлять его в нужную сторону. Эван обладает теми же качествами и в деталях помнит, что случилось с ним в предыдущих судьбах. Недолго думая, он решает присоединиться к "Когномине".

Съемки стартуют уже в этом месяце в Лондоне. О дате выхода картины не сообщается.

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Кино, Актер, Триллер, Бесконечность, Чиветел Эджиофор, Каст.
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