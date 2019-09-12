Чем лучше Человек-паук в исполнении Тома Холланда: актер раскрыл правду (Видео)

Новости культуры:Том Холланд обьяснил, почему он лучше Тоби Магуайера и Эндрю Гарфилда.

В 2002 году на большие экраны вышел долгожданный кинокомикс про Человека-паука с Тоби Магуайером. Образ актера стал настолько каноничен, что фанатам Эндрю Гарфилда в 2014 году пришлось яростно отстаивать свою версию персонажа. И вот теперь Том Холланд, исполняющий роль Питера Паркера в киновселенной Marvel, рассказал, почему его Человек-паук интереснее предыдущих.

Холланд впервые предстал в образе культового героя в 2016 году в фильме "Первый мститель: Противостояние". Его версия Питера Паркера оказалась самой молодой, наивной и технически продвинутой. Но далеко не это, по мнению актера, выделяет его на фоне Тоби и Эндрю.

В новом интервью Том ответил на ряд фанатских вопросов. Пользователь по прозвищу Quora поинтересовался, почему юный Человек-паук "слабее, наивнее и глупее", чем Паук Магуайера?

"Думаю, потому, что это делает меня более интересным. Это дает мне больше возможностей для роста. Если вы начинаете свой путь крутым и непобедимым, то дальше двигаться уже больше некуда. Не знаю", - ответил актер.

Споры на тему "кто лучше" вряд ли когда-либо утихнут. Фанаты первого Человека-паука считают версию Холланда менее самостоятельной и зависимой от других героев, таких, как Тони Старк. Но это скоро изменится, ведь Железный человек умер в киновселенной Marvel, а из-за скандала между Disney и Sony Человек-паук выбыл из рядов Мстителей и скоро отправится в самостоятельное путешествие.