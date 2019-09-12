"Черный список": опубликованы первые кадры 7 сезона сериала (Фото)

Новости культуры:Судя по ним, Рэймонд Реддингтон в беде, и как он из нее выпутается, большой вопрос.

До премьеры седьмого сезона остается чуть меньше месяца, и создатели «Черного списка» интригуют поклонников первыми кадрами грядущих эпизодов.

Зрители были немало шокированы тем, что воссоединение Катерины и Реда обернулось похищением последнего. На нескольких кадрах герой предстает скованным по рукам и ногам, а это значит, что его друзьям придется постараться, чтобы вызволить его.

Исполнительный продюсер Джон Бонемкамп рассказал немного о первом эпизоде: "Мы стартуем с того самого места, где зрители вместе с Редом застыли с целым ворохом вопросов".

Команда Реда остались в ловушке в Париже, вне юрисдикции их друзей из ФБР. Создатели гарантируют, что в седьмом сезоне поклонники не скоро попрощаются с Катериной и героиня окажет глубокое влияние на Лиз и на все, во что та верит.

"Этот своеобразный треугольник между Катериной, Редом и Лиз прольет свет на мифологию сериала", - пообещал Бонемкамп.

Премьера седьмого сезона «Черного списка» состоится 4 октября.