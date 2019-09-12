Скачать
Четверг, 12.09.2019
Разумков и Кальюлайд встретились: обсудят реформы и борьбу с коррупцией
Разумков и Кальюлайд встретились: обсудят реформы и борьбу с коррупцией
Депутаты проголосовали за защиту права собственности
Депутаты проголосовали за защиту права собственности
Объявлен состав сборной Украины на ЧМ-2019 по велоспорту
Объявлен состав сборной Украины на ЧМ-2019 по велоспорту
Пятница 13: приметы и суеверия этого мистического дня
Пятница 13: приметы и суеверия этого мистического дня

"Черный список": опубликованы первые кадры 7 сезона сериала (Фото)

"Черный список": опубликованы первые кадры 7 сезона сериала (Фото)
21:10 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости культуры:Судя по ним, Рэймонд Реддингтон в беде, и как он из нее выпутается, большой вопрос.

До премьеры седьмого сезона остается чуть меньше месяца, и создатели «Черного списка» интригуют поклонников первыми кадрами грядущих эпизодов.

Зрители были немало шокированы тем, что воссоединение Катерины и Реда обернулось похищением последнего. На нескольких кадрах герой предстает скованным по рукам и ногам, а это значит, что его друзьям придется постараться, чтобы вызволить его.

Исполнительный продюсер Джон Бонемкамп рассказал немного о первом эпизоде: "Мы стартуем с того самого места, где зрители вместе с Редом застыли с целым ворохом вопросов".

"Сверхъестественные" 15 сезон: появился первый кадр заключительного сезона (Фото)

Команда Реда остались в ловушке в Париже, вне юрисдикции их друзей из ФБР. Создатели гарантируют, что в седьмом сезоне поклонники не скоро попрощаются с Катериной и героиня окажет глубокое влияние на Лиз и на все, во что та верит.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

The first photos of season 7 of #TheBlacklist has arrived! Katarina Rostova is back and taking prisoners. Well, one prisoner specifically: Raymond Reddington. : Virginia Sherwood/NBC

Публикация от Entertainment Weekly (@entertainmentweekly)

"Этот своеобразный треугольник между Катериной, Редом и Лиз прольет свет на мифологию сериала", - пообещал Бонемкамп.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Louis T. Steinhil (#27)” episode 701, airs Friday, October 4 (8-9 p.m. ET) on NBC #theblacklist 7×01 “Louis T. Steinhil” Photos | @screenspy @nbcblacklist Part 3

Публикация от JS_1974_ (@js_1974_)

Премьера седьмого сезона «Черного списка» состоится 4 октября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фото, Черный список, 7 сезон, Американский сериал, Первые кадры.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Джошуа назвал самого тяжелого соперника в карьере
03 "Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
04 Приметы и обряды на 12 сентября - День Александра
05 Маникюр 2019: цветовая палитра этой осени
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе усилились обстрелы: сводка ООС
На Донбассе усилились обстрелы: сводка ООС
Перейдет ли черная кошка дорогу солнцу: погода в пятницу, 13 сентября
Прогноз погоды на пятницу, 13 сентября
Подробности разговора Зеленского и Ниинисте
Подробности разговора Зеленского и Ниинисте
Афиша интересных событий в Украине на 14-15 сентября
Афиша интересных событий в Украине на 14-15 сентября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь