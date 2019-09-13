Какие фильмы ужасов можна посмотреть в пятницу 13-го (Видео)

1 "Вопль" (2016) Приезд загадочного незнакомца в тихую лесную деревню вызывает подозрения у ее жителей, но когда они начинают убивать друг друга без видимой причины, подозрение превращается в панику. Под то же самое дикое проклятие попадает дочь главного героя, флегматичного следователя Чон-гу. Чтобы остановить кошмар, мужчина вызывает шамана, который должен помочь найти преступника.

2 "Оно" (2014) Фильм Роберта Митчелла не следует путать с нашумевшими экранизациями Стивена Кинга. Он рассказывает о 19-летней Джей, которую после крайне неудачного свидания изводят странные видения и ощущение, что кто-то или что-то следует за ней. Столкнувшись с преследованием, Джей и ее друзья ищут способ избежать смерти, которая находится всего в нескольких шагах от них.

3 "Реинкарнация" (2018) Когда Эллен Грэм умирает, семья ее дочери начинает раскрывать загадочные и ужасные секреты об их происхождении. Но чем больше они узнают, тем отчаяннее пытаются сбежать от зловещей судьбы, которую, похоже, унаследовали. Дебютный полнометражный фильм режиссера и сценариста Ари Астера демонстрирует кошмарную семейную трагедию, которая ведет к не менее мрачным и пугающим последствиям.

4 "Бабадук" (2014) Через 6 лет после трагической смерти мужа Амелия из последних сил пытается совладать со своим "неконтролируемым" 6-летним сыном Сэмом. Во сне мальчик видит монстра, который, как ему кажется, собирается убить их обоих. Когда в доме появляется сборник пугающих рассказов под названием "Бабадук", Сэм убеждает, что Бабадук - это монстр из его снова. Галлюцинации ребенка выходят из-под контроля, он становится более непредсказуемым и жестоким. Амелия, искренне напуганная поведением сына, вынуждена лечить его. Но вскоре женщина осознает, что страхи Сэма могут быть реальными.