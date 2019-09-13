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Александр Скарсгард сыграет в экранизации романа Стивена Кинга

Александр Скарсгард сыграет в экранизации романа Стивена Кинга
10:48 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Александр Скарсгард сыграет злодея в сериале "Противостояние".

Звезда "Большой маленькой лжи" и "Тарзана" Александр Скарсгард присоединился к актерскому составу сериала "Противостояние" по роману Стивена Кинга, который, кстати, также напишет сценарий финального эпизода.

Как сообщает Collider, Скарсгард воплотит в фильме Рэндалла Флэгга.

Главные роли в экранизации сыграют Эмбер Херд ("Аквамен") и Джеймс Марсден ("Мир Дикого Запада"). Над сценарием работают Джош Бун и Бенжамин Кэвелл.

Съемки стартуют в сентябре и продлятся до марта 2020 года. О дате выхода фильма не сообщается.

По роману Стивена Кинга "Институт" выйдет сериал (Фото)

"Противостояние" (The Stand) — роман, написанный в жанре постапокалипсиса с элементами фантастики и ужасов, впервые опубликован в 1978 году. Произведение повествует о пандемии супергриппа, убивающей практически все население мира. Немногие выжившие, объединившиеся в группы, устанавливают новый общественный строй и вступают в противостояние друг с другом.

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Все по теме:

Роман, Кино, Фильм, Экранизация, Противостояние, Александр Скарсгард, The Stand.
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