Queen & Slim: новый трейлер фильма (Видео)

Новости культуры:Студия Universal представила новый трейлер фильма со звездой хоррора "Прочь".

Одну из главных ролей сыграл звезда оскароносного хоррора "Прочь" Дэниэл Калуя. Также в картине снялись Джоди Смит и Хлоя Севиньи.

Режиссером выступила дебютантка Мелина Матсукас, которая известна как автор музыкальных клипов Бейонсе, Рианны, Леди Гаги. В основе сюжета лежит оригинальная идея автора Джеймса Фрэя, которую для большого экрана адаптировала актриса и сценаристка Лина Уэйт.

По сюжету, парень Слим и девушка Куин отправляются на свое первое свидание. Во время поездки на машине их останавливает полицейский и начинает потасовку, во время которой Слим убивает его, чтобы защитить себя и Куин. В итоге молодым людям приходится бежать, однако все произошедшее было снято на видео.

Премьера картины в США состоится в ноябре этого года, о дате украинского проката станет известно позже.